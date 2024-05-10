Eğitimciler iş bıraktı: "Bakan Tekin istifa"

Eyüpsultan’da özel bir lise müdürünün okuldan atılan öğrencisi tarafından öldürülmesine tepki gösteren eğitimciler 81 ilde iş bıraktı. Eğitim emekçileri, Ankara'da MEB önünden Meclis'e yürüyor. Diğer kentlerde ise İl Milli Müdürlükleri önünde eylem gerçekleştiriliyor. Eylemlerde Milli Eğitim Bakanlı Tekin istifaya çağrıldı.

Eğitimciler, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek için 81 kentte iş bırakma eylemi yaptı.

Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, TÖB-Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen protesto kapsamında, çok sayıda okulda öğretmenler derse girmedi.

Eğitimciler, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir araya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yürüyor.

Diğer illerde ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde basın açıklaması gerçekleştiriliyor.

Eylemlerde eğitimciler, "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı, Bakan Yusuf Tekin'i istifaya çağırdı.

Ankara'daki eylemde eğitim sendikalarının genel başkanları söz alarak açıklama yapıyor.

Eğitim Sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan TBMM'ye Yürüyor - ANKARA / CANLI https://t.co/U2MeYHsM7D — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) May 10, 2024

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