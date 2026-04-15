Eğitimciler sokağa çıktı: Yusuf Tekin’i istifaya çağırdı

Metin YETİM

Urfa’nın Siverek ilçesinde bulunan ve 16 kişinin yaralandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin eğitimcilerin tepkileri sürüyor. Öğretmenler bugün ülke genelinde iş bırakırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya çağıran Eğitim Sen üyeleri, bugün Beyazıt Meydanı’ndan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş öncesi Beyazıt Meydanı’nda yapılan açıklamada yaşanan silahlı saldırının “münferit” olmadığı belirtilerek geçen ay İstanbul Çekmeköy’de görev yaptığı okulda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik’in ölümü hatırlatıldı. Açıklamada, okullardaki şiddet olaylarının derinleşen toplumsal eşitsizlik, geleceksizlik ve eğitimle olan bağın zayıflaması gibi koşullarda ortaya çıktığı dile getirildi. Siyasi iktidarın eğitim sistemindeki eşitsizlikleri derinleştiren ve niteliğini zayıflatan politikaları vurgulandığı açıklamada, bu süreçte sorumluluğu olan yöneticiler hesap vermeye çağrıldı.

ŞİDDET, EŞİTSİZLİKTEN BESLENİYOR

BirGün’e konuşan Eğitim Sen İstanbul 9 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Özev, eğitimdeki şiddet olaylarının adeta sistematikleştiğini vurguladı. Okullarda yaşanan şiddet olaylarının eğitimde sisteminde yaratılan eşitsizlik ve geleceksizlikle beslendiğini belirten Özev, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere tüm sorumluların istifaya çağırdı.

EĞİTİM EMEKÇİLERİ TEHDİT ALTINDA

Eğitim Sen’in eylemine destek veren DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu ise şöyle konuştu: ‘‘Okula giden eğitim emekçileri tehdit altında. Eğitimde yaşanan şiddet olayları yıllardır devam ediyor ve dile getiriliyor. Fakat okullardaki güvenlik sorunu hükümet tarafından bir masraf kapısı olarak değerlendiriliyor. Yeterli güvenlik önlemleri alınmıyor. Yaptıkları tek şey eğitim sistemi ile oynamak. Amaçları kendi istedikleri tipolojide gençler yetiştirmek. Bu politikanın maalesef yıkıcı etkisinin bu şiddet eylemlerinde görmeye başladık.’’