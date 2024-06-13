Eğitimcilerden Bilfen okullarına tepki: "Hakkını arayan öğretmenler ansızın işten çıkarıldı"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Bilfen okullarında maaş zammı için hak arama sürecindeki eğitimcilerin işlerine son verildiğini açıkladı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Bilfen okullarında sendikalı öğretmenlerin işlerinin son verilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında hak mücadelesindeki öğretmenlerin işlerine son verildiği, eğitimcilerin karne gününün ardından iş arama sürecine gireceğine dikkat çekildi.

Sendikadan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“2023-2024 eğitim öğretim yılının başından beri ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, mayıs-haziran aylarında imzalanan sözleşmelerdeki maaşlarımızı ekim ayında eritmiştir. Maaşla geçinen herkes gibi enflasyon karşısında eriten maaşlarımıza kış ortalarında bir güncelleme yapılması mecburi hale gelmiştir.

2024 Ocak ayında hükümetin asgari ücrete yüzde 49 zam yapmasıyla özel sektörde çalışan tüm öğretmenler gibi Bilfen öğretmenleri de maaşlarında bu artışı görmeyi ummuş, maaşlarının daha yaşanabilir seviyeye ulaşmasını, maaşlarının iyileştirilmesini beklemiştir. Gelin görün ki ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 49’luk zamdan sonra şubat ayında Bilfen yüzde 15 ile 19 arasında zamlar yapmış, öğretmenler ise bu zamları hesaplarında 4 ila 6 bin arasında rakamlar olarak görmüşlerdir. Burada şunu özellikle vurgulamak istiyoruz ki Türkiye’de özel okul fiyatı en yüksek olan kurumların başında gelen Bilfen kurumlarında öğretmenleri kamuda çalışan öğretmenin çok altına maaş almaya devam etmiştir.

Şubat ayında yatan sözde iyileştirmeli maaştan sonra çeşitli kampüslerde öğretmenler bir araya gelmiş, yöneticilerine çeşitli yollarla maaşlarının yetmediğini ifade etmişlerdir. Fakat Bilfen öğretmenleri çok iyi bilir ki tüm yöneticiler aynı şeyi söyler:

‘Bu maaşa, bu sözleşmeye imza attınız. Bilfen’i biliyorsunuz, değişmez.’

“TEPKİ GÖSTEREN ÖĞRETMENLER BASKI ALTINA ALINDI”

Çözüm aramaktan uzak, öğretmeninin kötü yaşam koşullarına gözlerini kapayan anlayışı bilen öğretmenler bazı kampüslerde dilekçe verme, bazı kampüslerde rahatsızlıklarını dile getirmek adına sembolik olarak siyah giyinme eylemine başlamışlardır. Devamında müdürlerden zümre başkanları aracılığıyla uyarılar yapılmış, tepkisini gösteren öğretmenler toplantılarla baskı altına alınmaya çalışılmıştır.

Yöneticilerin baskılarına rağmen yılmayan ve demokratik haklarını aramaya devam eden öğretmenler bireysel olarak uyarılmaya başlanmış aba altından sopa gösterme düsturuyla hareket edilmiştir. Bu durumun geldiği son nokta ise dönem sonunda öğretmenlere sözleşmelerinin yenilenmemesidir. Bilfen öğretmenlerinin hakkını teslim etmek yerine dönem boyu çeşitli şekillerde dile getirdiği tehditi gerçekleştirmiş ve öğretmenlerine yine sırtını dönmüştür. Bilfen yönetim kuruluna gerek öğretmenler olarak gerek sendika ile resmi yollardan taleplerimizi de iletmiştik. Bizler de resmi kanallardan muhattap alınmak, yazılı bir açıklama yapılmasını tercih ederdik fakat yöneticiler haklılığımızı bastırma, küçümseme yoluna gittiler.

“BİRÇOK ÖĞRETMEN PAZARTESİ İTİBARİYLE İŞ GÖRÜŞMESİNE BAŞLAYACAK”

Okul okul gezerek ‘Biz o küçük okullara benzemeyiz, büyük bir kurumuz ve bunlar bizi etkilemez’ diyen bölüm başkanları karşısında taleplerinden vazgeçmeyen öğretmenleri haklarını istemiş mart ayında gerçek bir iyileştirme yapılacağını ummuş ve yüzde 17’lik ek zamla bu eylemliliği sonlandırmıştır. Değerli dostlar, Dün Bilfen ilköğretimde karne günüydü. Birçok öğretmen düne kadar sözleşme yenilenir umuduyla okuluna gitti geldi, başka iş bakmadı. Fakat dün şubat ayında maaş zammı için siyah giyinen öğretmenler için kara bir gündü. Neredeyse her kampüsten onlarca öğretmenin sözleşmesi yenilenmedi ve kimseye şubat ayında sendikal faaliyetler yürüttüğünüz, zam talep ettiğiniz için çıkarılıyorsunuz denmedi, denemedi. Çünkü sendikal faaliyeti engellemek bu sebeple işten çıkarmak suçtur. Ama hakkını arayan öğretmenler ansızın işten çıkarıldı. Birçok kampüsten onlarca öğretmen bugün itibariyle işsiz, pazartesi itibariyle iş görüşmelerine başlayacaklar. Bilfen eğitim kurumları yöneticilerine sözümüzdür:

Kurumlarınızda onlarca sendikalı öğretmen vardır ve ilk hak ihlalinde yine karşınıza çıkacaklardır, korkutamazsınız, engelleyemezsiniz, sindiremezsiniz."