Eğitimcilerden sınıfların birleştirilmesine tepki: "Taşımalı eğitim yönetmeliği yok sayıldı"

Aydın’da Eğitim Sen Söke Temsilciliği ile Veli-Der Söke Temsilciliği, Kisir ve Çavdar ilköğretim okullarında ilkokul sınıflarının birleştirilmesi kararına karşı çıktı. Kisir İlkokulu önünde yapılan açıklamada, uygulamanın taşımalı eğitim yönetmeliğine aykırı olduğu ve köydeki çocukların nitelikli eğitim hakkını zedelediği belirtildi. Açıklamayı Eğitim Sen Söke Temsilciliği Başkanı Murat Karayeğit ile Veli-Der Söke Temsilcisi Mehmet Kaya okudu.

Kisir ve Çavdar ilköğretim okullarında öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi gerekçesiyle sınıfların birleştirileceği bilgisine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, “Kisir İlkokul kademesindeki 1. ve 2. sınıfların birleştirilerek aynı sınıfta eğitim alması, Çavdar ilköğretim okulundaki 3. ve 4. sınıfların birleştirilmiş sınıfta eğitim alması yönünde alınan bu karar taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliğinin 7. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen taşıma merkezi okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılamaz ibaresine aykırılık teşkil etmektedir” denildi.

“27 Kasım Perşembe günü Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede bu hatanın düzeltilmesini talep ettik” denilen açıklamada, şunlar söylendi: “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bize verilen bilgi sorunun çözülmesi ile ilgili gerekli yazışmaların yapılarak sınıfların birleştirilmemesi için çaba sarf edecekleri yönünde olmuştur. Ancak geçtiğimiz bir hafta içerisinde herhangi bir sonuç alınmadığı gibi Kisir İlkokulu 2. sınıf öğretmeni başka bir okula görevlendirilmiştir. Yapılan bu uygulamayı doğru bulmuyor, Kisir okulumuzdaki öğrencilerin öğretmenleri ile eğitimlerine devam etmelerini talep ediyoruz. Bizler her çocuğun kendi köyünde, mahallesinde nitelikli bir eğitim alması gerektiğini en az Milli Eğitim Bakanı’nın çocuğu kadar hak ettiğine inanıyoruz.”

"ARTIK YETER"

Geçmişten günümüze Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan yanlış politikalar yüzünden binlerce köy okulunun kapandığı vurgulanan açıklamada, “Çocuklarının daha iyi eğitim alabilmesi adına birçok aile kırsaldaki üretim alanlarını, işletmelerini bırakarak kentlere taşınmıştır. Yüksek gıda enflasyonunun yaşandığı şu günlerde, toprağını eken, hayvanını besleyen üretimiyle ülke ekonomisine katkı sunan her bir ailenin kırsalda yaşamını devam ettirmesi için gerekli tedbirlerin alınması ilgili yönetim birimlerinin görevidir. Bunun için başta Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm yetkilileri, çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmaları nitelikli bir eğitim almaları ve köy okullarımızın açılması için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklama, şu sözlerle son buldu: “Artık yeter çocuklarımızın gelecek hayallerini çalan, onların eğitimde fırsat eşitliğini yok sayan, nitelikli ve parasız eğitim imkanlarını kısıtlayan, bir öğün ücretsiz yemeği çocuklarımıza çok gören, eğitim kurumlarını tarikatlara ve cemaatlere teslim eden düzenin son bulmasını istiyoruz.”