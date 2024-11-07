Eğitimcilerin nöbetine valilik engeli: Aranan bakana ulaşılamıyor

Ebru ÇELİK

İktidar, “mülakatı kaldıracağız” sözünü unuturken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) mülakat sonuçlarına öğretmenlerin tepkileri sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat sonuçlarına yönelik “öğretmenlerin duyguları istismar ediliyor” dese de öğretmenlerin, mülakatın iptal edilmesi talebiyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde başlattığı nöbet 3’üncü gününü geride bıraktı. İstanbul Valiliği’nin kararıyla öğretmenler, Sultanahmet Meydanı ve çevresinde bulunan “anıt eserlerinin görünümünü olumsuz etkilediği” gerekçesiyle dün sabah polis tarafından nöbet tutukları alandan uzaklaştırıldı.

Atama bekleyen Felsefe Öğretmeni Özkan Özdemir, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mülakatların kaldırılması sözünün tutulması için sessiz bir eylem gerçekleştiriyorduk. Burada taşkınlık yapacak kimse de yoktu. Burada oturmamız sahte sözlerini insanlara hatırlatacağı için meydandan uzaklaştırıldık. İktidarın seçimlerden önce verdiği ve sonrasında unuttuğu ‘Mülakatı kaldıracağız’ sözünü hatırlatmak için buradayız. İstedikleri kadar uzaklaştırsınlar yine geleceğiz” dedi.

34 yaşında hâlâ atama beklediğine dikkat çeken Özdemir şu ifadeleri kullandı: “3 yıldır evliyim ve hâlâ temel ihtiyaçlarımı ancak karşılayabilecek durumdayım. En dipteki basamaktayım. Yeri geldi amelelik yaptım, akşamları eve gidip yine ders çalıştım. Şu an KPSS sınavımdan derece yapmama rağmen mülakattan 1 puan aldım. Bu komisyonlar neye göre bu puanları veriyor belli değil.”

BU ADALETSİZLİĞİ HAK ETMİYORUZ

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Umut Şengül ise şöyle konuştu: “Üniversite hayatım boyunca bir yandan okuyup bir yandan çalıştım. Mezun olduktan sonra ekonomik sebeplerden dolayı garsonluk, aşçılık yaptım, memleketime gidip çiftçilik yaptım. İstanbul’da ücretli öğretmenlik yaptım ama geçinemedim. 2023 KPSS sınavından 80,48 aldım. Kontenjanlar açıklandıktan sonra Sosyal Bilgiler branşına 754 kontenjan verdiler, benim sıralamam 603 ve atanmam gerekiyordu. Ancak mülakatla birlikte puanım 81.41’e çıktı ve bu benim için yeterli değil, kontenjan dışı kalmam olası. Bu mücadeleyi verip bu kadar haksızlığa uğramayı ne ben ne de diğer adaylar hak etmiyor.”