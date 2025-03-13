Eğitimcinin mola hakkı yok

Haber Merkezi

Eğitim Sen, okulöncesi öğretmenlerin yaladığı sorunların çözülmesi ve eğitimcilerin taleplerinin karşılanması için başlattıkları imza kampanyasına dair açıklama yaptı. Okulöncesi öğretmenlerinin mola hakkının olmadığına değinilen açıklamada 6 ders saati boyunca kesintisiz çalışmalarının beklendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Ayrıca okulöncesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artmakta, sınıflar kalabalıklaşmaktadır. Öğretmenler 20’yi aşan sınıf mevcutlarının ders verimliliğini olumsuz etkilediğini belirtmiştir” denildi.

Açıklamada şunlara dikkat çekildi: “Uzman yardımcı personel eksikliği, öğretmenlerin iş yükünü artırmaktadır. Eğitim ortamları, fiziki koşullar ve materyal açısından yetersizdir. Anaokullarının bağımsız bütçesi yoktur. Bakanlık bütçe ayırmadığı için velilerden bağış toplanmakta, bu da öğretmenlerle velileri sık sık karşı karşıya getirmektedir.”

Açıklamada yer verilen taleplerin bir kısmı şöyle:

• Okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz hale getirilmesi sağlanmalı,

• Öğretmenlere mola hakkı tanınmalıdır,

• Kesintisiz çalışma saatleri azaltılmalıdır,

• Sınıf mevcutları 12 öğrenci olacak şekilde düzenlenmelidir,

• Her sınıfta en az 1 uzman yardımcı personel görevlendirilmelidir,

• Anaokullarına bağımsız bir bütçe tahsis edilmelidir.