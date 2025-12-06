Eğitimde 100 TL’nin 18’i özele: Harcamalar özele aktı

Haber Merkezi

İktidarın eğitim harcamaları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri ile ortaya kondu. TÜİK tarafından yayımlanan ‘Eğitim Harcamaları İstatistikleri, 2024’ raporuna göre ülkede eğitim harcamaları geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde yaklaşık yüzde 95 artarken bu harcama 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri 2024 yılında; yüzde 99 ile ilkokul ve ortaokul oldu.

Yapılan her 100 liralık eğitim harcamasının 18 lirasının özele yapıldığı görüldü. Toplam eğitim harcamasının yüzde 17,72'sini özel kurumlarca yapıldı. Eğitim harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2023 yılında yüzde 4,2 iken, 2024 yılında yüzde 4,9 oldu. Eğitimin milli gelirden aldığı geçen yıl artış göstermiş olsa da 2019 yılında aldığı yüzde 5,8'lik payın gerisinde kaldı. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise 2023 yılında yüzde 3,5 iken, 2024 yılında yüzde 4 olarak kaydedildi.

EN FAZLA GİDER YÜKSEKÖĞRETİME

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 33,4'ünü yükseköğretim, yüzde 21,3'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 42,2'si yükseköğretime, yüzde 32'si ortaöğretime yapıldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA HARCAMA İKİ KATINA ÇIKTI

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2023 yılında 49 bin 45 TL iken, 2024 yılında 100 bin 307 TL oldu. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2024 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 165 bin 467 TL ile yükseköğretim oldu. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması, 2024 yılında bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 48,1 artarak 3 bin 53 dolar oldu.

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 104,5 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2024 yılında 2023 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 122,4 ile ortaöğretim oldu. Bunu yüzde 105,2 ile ortaokul takip etti.