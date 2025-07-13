Eğitimde bilim değil protokol var

AKP iktidarlarında eğitim sisteminde birbiri ardına yapılan değişiklikler nedeniyle öğrencilerin büyük bölümü başladığı sistemle okulunu bitiremedi.

Yazboz tahtasına dönüştürülen eğitim sistemi, eğitimde nitelik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Vakıf ve derneklerle imzalanan protokoller de eğitimdeki nitelik tartışmasını bir başka boyuta taşıdı. MEB, eğitim alanının üçüncü şahıslara devredilemeyeceği yönündeki Anayasal hükme karşın çok sayıda vakıf ve dernekle “Eğitimde işbirliği” protokolü imzaladı.

BİNLERCESİ YÜRÜRLÜKTE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, CHP Milletvekili Gülcan Kış’ın soru önergesine verdiği yanıt da vakıf, dernek ve STK’lere eğitim alanında açılan alanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

MEB’in merkez teşkilat birimlerince imzalanan 726, taşra teşkilat birimlerince imzalanan bin 745 olmak üzere yürürlükte toplam 2 bin 471 protokolü olduğu öğrenildi. Protokol imzalanan vakıf ve derneklerden bazıları, İHH, TÜGVA, Kızılay, TEMA ve TED olarak sıralandı. Yürürlükteki protokollerin sayısını açıklayan Bakan Tekin, CHP’li Kış’ın, TÜGVA’nın ilkokul öğrencilerini yaz etkinliklerine dahil etmeye çalıştığı yönündeki iddiasını ise görmezden geldi.

Bakanlığın yanıtına yönelik, aralarında BirGün’ün de yer aldığı gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Milletvekili Gülcan Kış, özetle şunları söyledi:

“Çocuklarımız bilimle değil, protokolle büyüyor. Eğitimde kamusal sorumluluk yok sayılıyor. MEB’in, ‘TEMA, LÖSEV, Kızılay gibi STK’lerle de protokol yapıldığı’ yönündeki savunması da asıl meseleyi perdeliyor. Pedagojik yeterliliği olmayan ideolojik yapılar okullara sokuluyor. Bu, laik ve bilimsel eğitim sisteminin açıkça çökertilmesidir. MEB, kendini geri çekiyor, öğrencileri, velileri, öğretmenleri dışlayarak çocukların gelişimini belli ideolojik yapılara teslim ediyor. Bu kabul edilemez. Eğitim, kamunun işidir ve kamu eliyle bilimsel esaslara göre yürütülmelidir.