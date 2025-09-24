Eğitimde büyük liyakatsizlik

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mali hesap ve işlemlerine yönelik hazırlanan denetim raporunda, “Bu kadarı da olmaz” dedirten usulsüzlüklere yer verildi. MEB’in 2024 yılı işlemlerine yönelik Sayıştay raporu, eğitim bütçesinin usulsüz işlemler nedeniyle adeta çarçur edildiğini ortaya koydu.

MEB'in, ihale yoluyla danışmanlık hizmeti aldığı öğretim elemanlarına, yasal kesintileri düşmeden ödeme yapması da denetimlere takıldı. Ödemelerin, doğrudan öğretim elemanlarının kişisel banka hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.

LİYAKATSİZLİK

Bakanlığın araştırma ve geliştirme birimlerinde görev alan personelin yeterli nitelikleri taşımadığı da Sayıştay denetimleri ile raporlandı. Yapılan incelemede, il milli eğitim müdürlüklerindeki AR-GE birimlerinde görevlendirilen personel içerisinde alanlarına ait konularda hizmet içi eğitim almamış kişilerin bulunduğu, bazılarının proje hazırlama ve uygulama tecrübesine sahip olduklarının belgelenmediği ve gerekli dil şartına sahip olmadıkları kayda geçirildi.

HAKSIZ ÖDEMELER

MEB’in mali işlem ve uygulamalarındaki mevzuata aykırılıklar, bunlarla da sınırlı kalmadı. Muhtelif birimlerde görevlendirilen ve ders yılı dışındaki dönemlerde idari izinli sayılan yönetici ve öğretmenlere, yersiz olarak ek ders ücreti yapıldığı kaydedildi.

Sayıştay denetçileri, halk eğitim merkezlerinde de benzer bir tablo ile karşılaştı. Halk eğitim merkezlerinde ders ücreti karşılığında görevlendirilen bazı isimlerin, eğitici niteliğini taşımadığı belirtildi.