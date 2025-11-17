Eğitimde ciddiyet adeta çökertiliyor

Haber Merkezi

Manisa’da Eğitim Bir Sen yöneticisi bir okul müdürünün puanı tutmadığı halde oğlunu “nakil ve yerleştirme komisyonu” kararıyla Fatih Anadolu Lisesi’ne yerleştirmesi Meclis gündemine geldi. CHP’li Bakırlıoğlu, “Eğitim sistemine güven, adım adım değil; koşar adım çökertiliyor” dedi.

Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü ve Eğitim Bir-Sen eski Yunusemre İlçe Başkanı. Hiçbir doğal afet mağduriyeti bulunmadığı bilinen bu kişinin çocuğu, Nakil ve Yerleştirme Komisyonu eliyle Fatih Anadolu Lisesi’ne “Doğal Afet Sebebiyle Yerleştirme” maddesi kullanılarak yerleştirildi.

Olay ortaya çıkınca öğrenci apar topar özel okula geçirildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bu tabloyu “Yurttaşın çocuğu sınav stresiyle boğuşurken, birileri kapı arkasından puanları yetmediği okullara sokuluyor. Bu, sadece usulsüzlük değil; eğitimde ciddiyetinin çöküşüdür” sözleriyle değerlendirdi. LGS’ye dair şaibelerin tartışıldığı bir atmosferde ortaya çıkan bu olayın, Bakanlığın denetim mekanizmalarını tamamen işlevsiz bıraktığını belirten Bakırlıoğlu, “Ortaya çıkan bu durum sonrası acaba depremden bu yana hak etmeyen kaç kişi bu şekilde deprem mağduriyeti olmadığı halde okullara yerleştirildi diye düşündürüyor. Bakanlığın, acilen tüm komisyon kararlarını denetlemesi lazım ” diye konuştu.