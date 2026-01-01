Eğitimde çöküş derinleşti

Koca bir yılı daha geride bıraktık. Ve tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda en çok tartışılan konu eğitim oldu.

AKP rejimi, tek adam yönetimini kalıcılaştırma sürecinde eğitimi piyasalaştırma, gericileştirme ve çocukları işgücü olarak sermayenin parçası haline getirme politikalarına 2025’te hız verdi.

Kamusal eğitim, bilimsel ve laik niteliğinden uzaklaştırılarak rejimin ideolojik ve ekonomik ihtiyaçlarına göre yeniden formüle edildi.

Bu yıl, söz konusu politikaların en görünür ve en yıkıcı sonuçlarının yaşandığı dönem oldu.

OKULDAN KOPARILDILAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uygulamalarıyla eğitim, anayasal bir hak olmaktan giderek uzaklaşırken milyonlarca çocuk eğitim sisteminin dışına itildi; kalanlar ise eşitsizliğin, güvencesizliğin ve denetimsizliğin gölgesinde öğrenim görmeye zorlandı.

Resmi veriler dahi tabloyu gizleyemedi. MEB’in 2024-2025 örgün eğitim istatistiklerine göre zorunlu eğitim çağındaki 3,2 milyon çocuk okul dışında kaldı; özellikle ortaöğretimde okul terkleri artarken yoksulluk, çocuk emeğini bir “zorunluluk” haline getirdi.

Eğitimden kopuş, bireysel tercihlerle değil, siyasal ve ekonomik gerekçelerle derinleşti.

TARİKATLAR KOL GEZDİ

Bu tabloya eşlik eden bir diğer başlık ise ÇEDES projesi oldu. Çocukların eğitim aldığı kamusal alanlar, “değerler eğitimi” adı altında tarikat ve cemaatlerin faaliyet alanına dönüştürüldü.

Pedagojik formasyonu olmayan kişilerin okullara girmesi tepki çekerken laiklik ve çocukların üstün yararı tartışmaları yeniden alevlendi.

Eğitimde bilimsel ve laik yaklaşım, siyasi tercihler doğrultusunda aşındırıldı.

KAMUSAL EĞİTİM

YÖK Atlas verileri, üniversite eğitimini üç yıla indirmeye çalışan iktidarın eğitim politikalarının akademiyi getirdiği durumunu ortaya koydu.

Verilere göre 2025 yılında yüzlerce öğrenci toplamda sıfır veya sıfırın altında netlerle üniversiteye girdi.

YÖK’ün verilerine göre ülkedeki yalnızca 6 üniversitede 10’un üzerinde doktoralı araştırmacı bulunurken akademisyen başına 0,35 makale düştü. 200 üniversitede toplam 96 bin 152 yayın yayımlandı, öğretim üyesi başına 0,85 yayın düştü.

ÖLÜME SÜRÜKLENDİLER

MESEM’ler başta olmak üzere mesleki eğitim adı altında çocuklar ucuz işgücü olarak sermayeye sunuldu.

Eğitim ile emek arasındaki sınır bulanıklaştırılırken çocuk işçiliği meşrulaştırıldı, iş cinayetleri eğitim politikalarının “yan ürünü” haline geldi.

2025 yılında en az 92 çocuk çalıştırılırken yaşamını yitirdi. Bunların 17’si ise MESEM kapsamında çalıştırıldıkları atölye, fabrika ya da inşaatlardaki iş cinayetleri sonucu hayattan koparıldı.

Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tıpkı 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da MESEM’lerde yaşanan iş cinayetlerini görmezden geldi.

MEB’in verilerine göre Ekim 2025 itibarıyla MESEM’lerde 1348 iş kazası yaşandı.

SINIFLAR ÇÖPLE DOLDU

Okullarda yalnızca pedagojik değil, en temel yaşam koşulları dahi sağlanamadı.

Temizlik personeli eksikliği nedeniyle birçok okulda hijyen sorunu kronikleşti; sınıflar çöp yığınıyla dolup taşarken temizliğini ise ya veliler ya da öğretmeler yaptı.

Güvenlik ise sağlanamadı. Kamusal eğitimin fiziki koşulları gerilerken, okul yönetimleri adeta kendi kaderine terk edildi.

MAĞDURİYET SÜRDÜ

İktidarın verdiği ‘mülakat kaldırılacak’ sözü bu yıl da unutuldu. 2024 yılında kontenjan dışına itilen mülakat mağduru öğretmenler, bu yılı da mücadeleyle geçirdi.

Okullarda öğretmen açığı da sürdü, ancak Bakanlık öğretmen ataması sayısını 10 binle sınırlı tuttu.

Öğretmen açığını kapatmak için uygulanan MEB’in ücretli öğretmenlik düzeni ise devam etti. Ücretli öğretmenler 9 ay asgari ücretin altında maaşla çalıştırıldı.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ

Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki değişiklikle Milli Eğitim Akademisi 2025’te kuruldu. Akademi ile Bakanlığın “uygun bulduğu” bölümlerden mezun olanların direkt göreve başlaması engellendi.

Sivas’ta inşa edilen Milli Eğitim Akademisi 189 milyon TL’ye mal oldu. Bu meblağ ile 3 bin 600 öğretmen atanabilir, 12 okul güçlendirilebilirdi.

1 milyon çocuğa ise haftada 1 öğün yemek verebilirdi.