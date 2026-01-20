Eğitimde FATİH karadeliği

Nisan 2021’de eğitim, Covid-19 salgını nedeniyle dijital platformlara taşındı. Uzaktan eğitim, gelir dağılımından düşük pay alanlar için olumsuz sonuçlar doğurdu. Çok sayıda öğrenci internete, bilgisayara ya da tablete erişemediği için eğitimden uzak kaldı. Milyonlarca yoksul öğrenci, dersleri ailelerinin cep telefonlarından takip etmeye çalıştı.

İktidarın 2011 yılında, “Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak asrın projesi” iddiasıyla başlattığı FATİH Projesi, Covid-19 salgını ile tartışmaya açıldı. Proje, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak bir yana, teknolojiye erişimde bölgeler arasında yaşanan farklılık nedeniyle eşitsizliğin daha da derinleşmesine yol açtı.

FAHİŞ HARCAMA

2026 yılında gerçekleştirilecek eğitim yatırımlarının detayları, FATİH Projesi’nin eğitim bütçesinde açtığı karadeliğin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. FATİH Projesi için 2011-2025 döneminde 9 milyar 118 milyon 78 bin 814 TL harcandığı öğrenildi.

Eğitim yatırımları, FATİH'in eğitim bütçesinde açtığı kara deliğin 2026 yılında da büyümeye devam edeceğini ortaya koydu. 2026 yılı eğitim yatırımlarından projenin aldığı pay, 7 milyar 41 milyon 200 bin TL oldu. Toplam 7 milyar TL’lik yatırım bütçesinin 4 milyar 688 milyon TL’sinin dış kaynaklı finansman ile karşılanacağı belirtildi.