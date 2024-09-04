Eğitimde fırsat eşitliği için öğrencilere büyük destek

İlköğretim, lise ve üniversite öğrencileri için kırtasiye, ilköğretim ve lise öğrencileri için beslenme ve kıyafet yardımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi aile ve öğrencilere destek olmak için üç kalemdeki eğitim desteklerini yüzde 65 arttırdı. Böylece üniversite öğrencileri Büyükşehir’den ilk dönem için 5 bin TL, ikinci dönem için de 5 bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL kırtasiye desteği alacak. İlköğretim ve lise öğrencileri için yardımlar da yüzde 65 artışla bin TL’ye çıktı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve Büyükşehir’in kırtasiye, beslenme ve kıyafet yardımlarına değinen yurttaşlardan Hasan Altınbağ, “Kırtasiye, kıyafet, beslenme derken çocuk okutmak epey masraflı bir hal aldı. Şimdiki ekonomik durumları da göz önünde bulundurduğumuzda en ufak bir şey alsanız 1000 TL’den başlıyor. Büyükşehir’in bu şekilde bir yardımda bulunması özellikle ihtiyaç sahibi aileler için büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

Kırtasiyede alışveriş yapan Elif Arslan, “Fiyatlar için bir şey diyemiyorum bunlar gerekli şeyler o yüzden almamız gerekiyor. Tabi Büyükşehir’in yaptığı bu yardım da aileler için çok gerekli. Özellikle ihtiyaç sahibi veliler bu yardımla çok daha rahat bir nefes alacaktır eminim” ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sosyal yardım vereceği vatandaşları muhtarlarla birlikte görüşerek karar veriyor. Bu kapsamda sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşları Büyükşehir Belediyesi’ne yönlendirdiğini belirten Akçaova Muhtarı Turan Çakı, “Bu hizmet mahallemiz için ve Muğla için çok önemli. Ben mahalle muhtarı olarak bu hizmetten yararlanmak isteyen mahalle sakinlerimize gerekli yönlendirmeleri yapıyorum. Özellikle ekonomik sorunlar sebebiyle vatandaşlarımız da zor durumda olduğundan anlamlı bir hizmet diye düşünüyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim desteğinden faydalanan Rabia Ateş de şunları söyledi: “İki çocuğum ve bir torunum var. Çocuklarım okul çağında. Bu hizmeti ilk duyduğumda çok sevindim. Geçinmenin bile zorlaştığı bu dönemde çocuk okutmak çok daha zor. Neyse ki Büyükşehir Belediyemizin yardımını duydum ve bundan yararlandım. Özellikle bu sene yardım tutarları da arttırılmış bu beni daha da çok sevindirdi. Hem Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne hem de başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ediyorum.”

“ULAŞIMDAN KIRTASİYEYE TÜM GÜCÜMÜZLE GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras geleceğin teminatı gençlerin her şeyin en iyisini hak ettiklerini söyledi ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için Büyükşehir olarak gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Aras, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları düşünerek 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında geleceğimizin garantisi gençlerimiz için eğitim desteğimizi yüzde 65 arttırdık. Eğitimde fırsat eşitliği yaratarak tüm gençlerimizin eksiksiz bir şekilde yeni eğitim öğretim yılına başlamasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite öğrencilerimiz için hayata geçirdiğimiz ulaşımda 1 TL’yi tüm öğrencilerimiz için il genelinde hayata geçireceğiz. Beslenme, kırtasiye ve kıyafet desteğimizle özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin masraflarını bir nebze olsun azaltmış olacağız ve çocuklarımızın okula daha mutlu gitmesini sağlayacağız. Fikri, irfanı ve vicdanı hür yetişen nesillerle Ata’mızın hedeflediği çağdaş medeniyetler seviyesine birlikte yürüyeceğiz” dedi.