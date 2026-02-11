Eğitimde gericileşmeye karşı mücadele zamanı

Haber Merkezi

AKP iktidarının siyasi saikleri çerçevesinde eğitim politikalarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı’nın hamlelerine karşı Eğitim Sen, eğitim emekçilerini mücadeleye çağırdı. “Mesleğimizin itibarı ve öğrencilerimizin geleceği için mücadeleyi büyütüyoruz” başlıklı açıklamada, eğitim alanının belirli bir siyasal-ideolojik çizgiye göre belirlendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, AKP iktidarının hayata geçirdiği ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin yalnızca eğitimcilerin mesleki itibarını aşındırmadığını, ayrıca öğrencileri ve ülkenin geleceğini karanlığa sürüklediğini söyledi. Irmak, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim alanını belirli bir siyasal-ideolojik çizgiye göre yeniden şekillendirmeyi; tek din, tek mezhep anlayışına dayalı bir kültürel kimlik inşasını hedeflemektedir” dedi.

YOK EDİLME NOKTASI

“Yeni model, öğrencinin analitik muhakeme yeteneğini ezbere dayalı bir sisteme hapsetmektedir" diye konuşan Irmak, eğitimde bilimsel ve nesnel bilgi üretiminin zayıfladığını belirtti. Irmak, "Yeni model, evrensel bilim standartları yerine ‘millî ve manevi değerler’ perdesi arkasında dogmatik bir çerçeve sunarak öğrencinin analitik muhakeme yeteneğini ezbere dayalı bir sisteme hapsetmektedir. ÇEDES gibi projelerin müfredatın temel bir parçası hâline getirilmesi, okulların Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli dini tarikat ve cemaatlerin faaliyet alanına dönüşmesine yol açmaktadır. Bu durum, eğitim kurumlarını kamusal bir hizmet alanı olmaktan çıkarıp iktidarın ideolojik kalıplarının üretildiği merkezlere dönüştürmektedir” dedi.

"Mesleki özerkliğimiz, dar kalıplar ve ideolojik yönlendirmelerle yok edilme noktasına gelmiştir" diye konuşan Irmak, “Karar alma süreçlerinden dışlandığımız, kendi çalışma alanlarımızda söz ve karar hakkımızın gasp edildiği bir sistemde sağlıklı ve nitelikli bir eğitimden söz etmek mümkün değildir. Eğitim emekçileri, asli görevlerinin dışında kalan sosyal sorumluluk projeleri, idari işler ve dijital angaryalar yoluyla yoğun bir kuşatma altındadır. Milli Eğitim Akademileri, öğretmen istihdam rejimini siyasal iktidarın ideolojik denetimi altına almayı hedefleyen bir yapı olarak kurgulanmaktadır. Öğretmen adaylarının pedagojik yeterlilikten çok belirlenen ideolojik çerçeveye uyum kriterleri üzerinden şekillendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Irmak, son 3 yıl içerisinde ek ders ödemelerinin maaş içindeki oranının yaklaşık yüzde 30 gerilediğini söyledi. Eğitim emekçilerinin maaşlarının giderek zayıfladığını ifade eden Irmak, "Eğitim ve bilim emekçilerinin yaşadığı reel gelir kaybı, bu bütçe ve bölüşüm tercihlerinden bağımsız değildir. Eğitim ve bilim emekçilerinin hem çalışma yaşamına hem de emeklilik dönemine ilişkin hakları bilinçli ekonomik ve sosyal politika tercihleriyle zayıflatılmaktadır" dedi.