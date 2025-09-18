Eğitimde her bölgede sorun

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı, tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ile 70 bini aşkın okul ve 750 bini aşkın derslikte başladı. Taşımalı eğitimden, okul binası eksiğine, eğitimin protokoller eliyle tarikatlara devredilmesine, servislerdeki fiyatlardan özel okullarda yaşanan sorunlara kadar birçok problem kapıda.

Akdeniz Bölgesi’ndeki şehirlerde de sorunlar büyüyor.

TAŞIMALI EĞİTİM SORUN

Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, kentte taşımalı eğitim nedeniyle birçok öğreninin okullara ulaşmakta sorluk çektiğini söyledi. Öztürk, Antalya’nın Manavgat ilçesinde servis ihalelerinin sonuçsuz kalması nedeniyle öğrencilerin araç bulmakta zorluk yaşadığına vurgu yaptı. Pek çok ailenin bu şekilde mağdur olduğunu ve bazı öğrencilerin servis olmadığı için okula bile gidemediğini ifade eden Öztürk, tüm ülkede yaşanan bu soruna bir çözüm bulunmasını istedi.

KALABALIK SINIFLAR

Mersin’de de diğer kentlerdekine benzer sorunlar yaşanıyor. Eğitim Sen Mersin Eğitim Sekreteri Selda Kara Seki, kentte kalabalık sınıf sorunun başta geldiğini söyledi. Kara Seki, "Okul sayısı yetersiz, İmam hatip okullarının öğrenci sayısı az olmasına rağmen okul sayısı fazla. Özellikle deprem sonrası çok göç alan şehirlerden Mersin. Öğretmen ve öğrenci çok geldi deprem olan şehirlerden. Şu anda Mersin’de öğretmen fazlası var birçok arkadaşımız norm fazlası durumunda ve resmen atama yoluyla görevlendiriliyorlar, öğretmenler de sıkıntı yaşıyorlar" diye konuştu.

OKULLAR BİNA BEKLİYOR

Adana’da ise 6 Şubat Maraş merkezli depremlerin ardından yıkılan okullar yeni binalarını bekliyor. Hasarlı olduğu tespit edilen ancak aradan geçen 2,5 yıla rağmen yıkılmayan 31 okul ise yenilenmeyi bekliyor. Adana genelinde birçok okulda 45 – 50 bandına yakın sınıf mevcutları olduğunu söyleyen Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Cudi İmrek, "Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde zarar gören okulların bir an önce tadilatı veya yenilemesinin yapılarak bu okulların eğitim öğretime açılması gerekmektedir. Ancak geçen süre içerisinde birçok eksik ve hatalı uygulamalar gözümüze çarpmıştır. Deprem sonrası yıkım kararı veya güçlendirme kararı verilen okullara ilişkin bilgiler saklanmıştır. Yıkım kararı verilip yenilenmesi gereken okullar hala yapılmamıştır. Bazı okullar birleştirilmiştir. Bu kapsamda dersler 30 dakikaya, teneffüsler 5 dakikaya indirilmiştir. Bu da diğer okullardan öğrencilere göre öğrencilerimizin ve eğitim emekçisi arkadaşlarımızın daha fazla yıpranmasına yol açmıştır" dedi.

Adana genelinde birçok okulda güvenlik açığı olduğunu da belirten İmrek, "Hem öğrencilerimiz hem de eğitim emekçisi arkadaşlarımız şiddete maruz kalmaktadır. Bu şiddet genel olarak fiziksel ve psikolojik olarak karşımıza çıkmaktadır. ÖMK ile çözüm beklenen süreç ne yazık ki çözülememiştir. Bu nedenle Adana Valiliği ile işbirliği içerisinde gerekirse her okulda görevlendirilecek güvenlik görevlilerinin görevlendirmesi yapılarak bu sorun çözülmelidir" diye konuştu.

TEMİZLİK SORUNU

Bölge illerinde yaşanan en büyük problemlerden birisi de okullarda temizlik personelinin eksik olması veya hiç olmaması oldu. Eğitimciler, "Geleceğimiz olan öğrencilerimizin ve eğitim emekçisi arkadaşlarımızın daha temiz ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerini yürütebilmeleri için kadrolu yardımcı personel istihdamının bir an önce yapılması gerekmektedir. Bu istihdamlarda okulların fiziki yapıları, ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı, siyasi kadrolar ile süreç işletilmemelidir" çağrısı yaptı.

ÜCRETSİZ YEMEK TALEBİ

Bütün ülkede olduğu gibi Akdeniz bölgesinde de çocukların yetersiz beslendiğine işaret eden eğitimciler, "Ülkemizde eğitimin en temel sorunlarından birisi, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen yetersiz beslenme ve temiz suya erişim sorunudur. Milyonlarca çocuk, ekonomik yetersizlikler ve ailelerin gelir düzeyindeki eşitsizlikler nedeniyle sağlıklı ve dengeli beslenme imkânından mahrumdur. Bu durum, çocukların gelişimini olumsuz etkilemekte, okul başarılarını düşürmekte ve eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanmasını engellemektedir. Türkiye’de ise, özellikle kırsal bölgelerde ve yoksul mahallelerdeki okullarda, çocuklar yemek ve temiz suya ulaşmada ciddi zorluklar yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.