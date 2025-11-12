Eğitimde kamusal sorumluluğu hatırlayın

Ahin ASLAN

Eğitim-İş Karabük Şube Başkanı Zeki Çelik, İl Müftülüğü’nün düzenlediği kermeste öğrencilerin zehirlenmesine “Ortaokul öğrencileri neden dini bir etkinliğe götürüldü?” diye tepki gösterdi.

Eğitim-İş Karabük Şube Başkanı Zeki Çelik, Esentepe Mahallesi’nde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Gazze’ye yardım kermesinde yedikleri yemekten 28 öğrencinin zehirlenmesine değinirken, "Ortaokul öğrencileri neden bir dini kurumun etkinliğine götürülmüştür?" sorusunu yöneltti.

Zehirlenme olayının yalnızca bir gıda güvenliği ihlali olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Çelik, “Devlet kurumları, müftülükler, milli eğitim müdürlükleri, okul idareleri ‘yardım’ adı altında çocukları kullanmak yerine kamusal sorumluluklarını hatırlamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.