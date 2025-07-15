Eğitimde makas açıldı

Türkiye, “Eğitime eşit ve adil şartlar altında erişimin sağlanması” konusunda, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de sınıfta kaldı. Resmi veriler, eğitime erişimde Türkiye'nin batısı ve doğusu arasındaki makasın giderek açıldığını ortaya koydu. Türkiye'nin batısında ortaöğretim kademesinde net okullaşma oranları yüzde 90’ın üzerine çıkarken doğusunda yüzde 85'i dahi yakalayamadı.

Türkiye’de eğitimin en büyük sorunları arasında yer alan fırsat eşitsizliği, Doğu'ya gidildikçe kendisini daha da yakıcı şekilde hissettirdi. Eğitimde bölgeler arası eşitsizlik, ortaöğretim kademesinde daha da belirgin hale geldi.

DERİN EŞİTSİZLİK

Lise kademesinde Batı Marmara’da yüzde 87, Doğu Marmara’da yüzde 91 olan net okullaşma oranı, Kuzeydoğu Anadolu’da yüzde 79, Doğu Anadolu’da ise yüzde 82 olarak gerçekleşti.

Lise kademesinde okullaşma oranlarının en düşük olduğu üç bölgenin sırasıyla Güneydoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Orta Doğu Anadolu olduğu bildirildi. Lise kademesinde net okullaşma oranının en yüksek olduğu üç bölgenin ise Doğu Karadeniz, Batı Anadolu ve Batı Karadeniz olduğu belirlendi. OKULDAN KOPUŞ Ortaokul kademesinde görece yüksek okullaşma oranını yakalayan bölgelerde, okullaşma oranlarının lise düzeyinde korunamaması, “Öğrenciler ortaokuldan sonra okuldan kopuyor” eleştirilerinin doğruluğunu da gözler önüne serdi. Buna göre, Doğu Anadolu’da ortaokul kademesinde yüzde 89 olan okullaşma oranı, lise kademesinde yüzde 82’ye, Güneydoğu Anadolu’da ortaokul kademesinde yüzde 89 olan okullaşma oranı ise lise kademesinde yüzde 80’e kadar düştü. TÜRKİYE ORTALAMASI Türkiye'nin doğu bölgelerinde yer alan kentlerin yüzde 85'i dahi yakalayamayan okullaşma oranları, Türkiye ortalamasının da altında gerçekleşti. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde lise kademesindeki okullaşma oranının Türkiye ortalaması, yüzde 88 olarak kayıtlara geçti.