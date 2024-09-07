Eğitimde nitelik de bütçe de eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) 2025 yılı için ayrılması planlanan ödeneğin merkezi yönetim bütçesinin toplamına oranı iktidarın, “Eğitime bütçeden aslan payını verdik” iddiasının doğru olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. 2014 yılı itibarıyla hemen her yıl gerileyen MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı 2025 yılında 2014-2025 döneminin en düşük üçüncü seviyesine kadar gerileyecek.

2025-2027 dönemine yönelik Orta Vadeli Program ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 2025, 2026 ve 2027 yıllarında teklif edilecek bütçeler de belli oldu. Veriler iktidarın, “Bütçeden eğitime aslan payının ayrıldığı” iddiasının doğru olmadığını ortaya koydu.

GİDEREK AZALAN ORAN

MEB'e 2025 yılı için teklif edilmesi planlanan bütçe, 1 trilyon 451 milyar 715 milyon 540 bin TL olarak açıklandı. 2014 yılında yüzde 12,8 olan MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı, 2025 yılında 2014 yılına göre, 2 puan geriledi.

MEB bütçesinin toplam bütçe oranında yıllar itibarıyla yaşanan erime de dikkati çekti. Buna göre, 2014 yılında yüzde 12,8, 2015 yılında yüzde 13,1, 2016 yılında yüzde 13,3 olan MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı, 2017-2024 döneminde ise yıllara göre şöyle kaydedildi:

• 2017: Yüzde 13,1

• 2018: Yüzde 12,1

• 2019: Yüzde 11,8

• 2020: Yüzde 11,4

• 2021: Yüzde 10,9

• 2022: Yüzde 10,7

• 2023: Yüzde 9,7

• 2024: Yüzde 9,9

STANDARTLARIN ALTINDA

MEB’e 2025 yılı için teklif edilen bütçenin genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için ayrılan toplam bütçe içindeki payı da yine uluslararası standart kabul edilen yüzde 12’nin altında kaldı. 2025’te , 1 trilyon 451 milyar 715 milyon 540 bin TL olarak öngörülen MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı, yüzde 10,8 olarak hesaplandı.

Bakanlığı 2025 yılı için teklif edilen 1,4 trilyonluk bütçenin harcama birimlerine göre dağılımı ise bütçe cetvellerine şöyle yansıdı:

• Personel giderleri: 1 trilyon 30 milyar 744 milyon 599 bin TL

• Mal ve hizmet alım giderleri: 116 milyar 553 milyon 46 bin TL

• Cari transferler: 31 milyar 275 milyon 568 bin TL

• Sermaye giderleri: 141 milyar 254 milyon 495 bin TL

• Sermaye transferleri: 446 milyon 533 bin TL

ERDOĞAN YALANLADI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 2024-2025 eğitim-öğretim yılı açılışında konuştu. Eğitime yaptığı yatırımlarla ilgili konuşan Erdoğan’ı ise önceki gün yayımlanan bütçe ödeneklerini yalanladı.