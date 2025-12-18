Eğitimde servet sermayeye aktı

AKP hükümetleri döneminde mesleki ve teknik eğitim büyük oranda, “Sermayenin ihtiyaçları” doğrultusunda şekillendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çocuk işçiliğini meşrulaştırdığı ve iş cinayetleri ile gündemdeki yerini koruyan Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) projesi başta olmak üzere, mesleki ve teknik eğitimdeki çok sayıda uygulama, tartışmalara kapı araladı. Uzmanlar, mesleki eğitimin öğrencilerin beceri ve yeteneklerinden çok, “Çocuk işçiliğini meşrulaştırdığını” ve “Güvencesiz çalışma koşullarını kalıcılaştırdığını” savundu.

MEB, tüm tepkilere karşın mesleki ve teknik eğitime yaptığı yatırımları, “Sermayenin ihtiyaçları” kapsamında giderek artırdı. Mesleki ve teknik eğitime yönelik harcamalar, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerini kapsayan genel ortaöğretim programları için yapılan harcamayı rekor düzeyde geride bıraktı.

GİDEREK AÇILAN MAKAS

Mesleki ve teknik eğitim liseleri için 2022 yılında 50 milyar 927 milyon TL harcandı. 2022’de, “Ortaöğretim genel programlar” kapsamında yapılan harcama ise 28 milyar 120 milyon TL oldu. 2023 yılında ise mesleki ve teknik ortaöğretim için 103 milyar 468 milyon TL, genel ortaöğretim programları için de 61 milyar 901 milyon TL’lik harcama gerçekleştirildi.

Mesleki ve teknik ortaöğretim ile genel ortaöğretim programları için 2024 yılında harcanan para ise kayıtlara sırasıyla 202 milyar 464 milyon TL ve 122 milyar 364 milyon TL olarak geçti.

Mesleki ve teknik ortaöğretim ile genel ortaöğretim programları harcamaları arasındaki makas, 2025 yılında ise çarpıcı boyutlara ulaştı. Buna göre, genel ortaöğretim programları için 149 milyar 87 milyon TL harcanan Ocak-Kasım 2025 döneminde mesleki ve teknik eğitim için 250 milyar 703 milyon TL’lik harcama yapıldı.