Eğitimde sömürü sürdü

Haber Merkezi

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) '2023/2024 Eğitim-Öğretim Genel Değerlendirmesi Raporu'nu yayınladı. Raporda, "Devlet okullarında emek sömürüsü ve kölelik anlayışı vardır" denildi.

TÖBSEN raporunda, MEB bünyesinde emek sömürüsü ve kölelik anlayışı olduğuna vurgu yaptı. Raporda şunlara yer verildi:

"Kölelik düzenine dönüşmüş olan 'ücretli öğretmenlik' iktidar ve bakanlık tarafından bilinçli yapılan bir sömürü alanı haline gelmiştir. İktidar; maliyetini azaltmak adına dışarıdan hizmet satın alma’ yöntemi ile taşeron çalıştırma uygulamasında ısrarcı olmuş ve bu sayı gittikçe artmıştır. Devlet okullarının yüzde 90’nında kadrolu yardımcı hizmetli bulunmamakta, okullarda yardımcı hizmetlerin büyük bölümü İŞKUR’un 9 aylık sürelerle istihdam edilen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) personeli ya da geçici personel istihdamı üzerinden yapılmaktadır. Ücretli öğretmenlik dahil bu uygulamaların hepsinde emek sömürüsü ve kölelik anlayışı vardır."

'ÇOCUKLAR SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR'

Çocuk işçiliğinde büyük bir artışın olduğuna dikkat çekilen raporda, "Çocuk işçiliğindeki rakam 2022 yılında 621 bin olan çocuk işçi sayısı 2023 yılında 759 bine çıkmış bu rakam resmi rakamlardır, bununla birlikte kayıt dışı ve mevsimlik işçi olarak çalışmak zorunda kalan çocukların sayısını da dikkate aldığımızda iki buçuk milyona yakın çocuk işçi olduğu tahmin edilmektedir. Sorunu çözmek yerine iktidar bu süreci MESEM adı altında bizzat kendi yürütmüş ve bu rakamın yani çocuk işçiliğinin sayısının yükselmesine olanak tanımıştır. Öğrenci sayısı olarak hemen hemen 1,5 milyon sayısına ulaşan MESEM öğrencisi devlet eliyle yürütülen çocuk işçiliğinin yasal kılıfıdır bu çocuklarımızın sermayeye peşkeş çekilmesi olarak da değerlendirilmelidir. 20239-2024 eğitim öğretim yılının ilk 6 ayında MESEM’lerde 8 çocuğun hayatını kaybettiği bir gerçektir" denildi.