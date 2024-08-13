Eğitimde tasarruf yapılmaması için çağrı

Aydın’da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 13 ilçe belediye başkanı toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında hazırlanan ortak bildiride, Türkiye’deki ekonomik krize bağlı olarak çocukların temel ihtiyaçlara ulaşmasında zorlandığı ve temel haklardan faydalanmasında aksamalara neden olduğu vurgulandı.

Bildiride, “Çocuklarımızın temel eğitim ihtiyaçlarını destekleme konusunda Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler; bugüne kadar kreşler, otizm ve disleksi merkezleri gibi onlarca projeye imza atmıştır. Ancak tasarruf genelgeleri gibi, kamuda daha fazla mali disiplin hedefleyen bir takım düzenlemelere, çocuklarımızın ve özellikle de ‘öz bakımlarını’ yalnızca destekleyici eğitimlerle edinebilen özel çocuklarımızın hizmet almasına mani hükümler eklenmemesi temel bir zorunluluktur. Biz Aydın ilinde halkımıza hizmet eden Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak diyoruz ki; ‘Eğitimde tasarruf olmaz” denildi.

Son olarak şu ifadelere yer verildi: “Bu nedenle; mevcut ve yeni yapılacak düzenlemelerde eğitime ilişkin her türlü yatırımı kısıtlayıcı hükümlere yer verilmemesi, mevcut düzenlemelerde yer alan ve kısıtlayıcı hüküm olarak değerlendirilebilecek ifadelerin tekrar gözden geçirilmesi ve kaldırılması, tek bir evladımızın dahi hayatına dokunacak tüm yatırımların kolaylaştırılması hususlarında tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz.”