Eğitimde yaratıcılıkla çocuğun hayal gücü birleşirse: “İki Dil Bir Hayal”in basın lansmanı gerçekleştirildi

Jungo Yayıncılık’ın yeni projesi “İki Dil Bir Hayal” geniş katılımlı bir organizasyonla tanıtıldı. DasDas Gösteri Merkezi’ndeki lansmanın açılış konuşmasını, MAcenta-Jungo Yayıncılık’ın kurucusu Burak Akyüz yaptı. Sözlerine Jungo Yayıncılık’ın bağlı olduğu MAcenta Yayıncılık’ın 18’inci yaşını kutlayarak başlayan Burak Akyüz, 18 yıldır Türkiye’de yabancı dil alanında faaliyet gösterdiklerini ve birçok uluslararası firmanın bünyesinde ya da temsilcisi olarak Türkiye’de hizmet verdiklerini kaydetti. Son sekiz yıldır ise kendi içeriklerini üreterek Türkiye’deki eğitim sürecine özel katkılar sunduklarını hatırlatan Burak Akyüz, “Türkiye’deki yabancı dil eğitiminde ciddi bir dışa bağımlılık vardı, biz bunu kırdık. Şimdi ise eğitimde hayal gücünün gücünü keşfetmeye ve çocukların geleceğine dokunmaya hazır olun” dedi.

YARATICI YAKLAŞIMLARIN ÇOCUJLARIN GELİŞİMİNE ETKİLERİ TARTIŞILDI

Lansmanın ilk paneli olan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla Eğitimi Dönüştürmek”, Esra Arslan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Ayşen Güven, Çelebi Kalkan, Faik Uyanık, Itır Erhart ve Mert Fırat, eğitimde sürdürülebilirlik ve yaratıcı yaklaşımların çocukların gelişimine etkilerini tartıştı. Konuşmacılar, eğitimin geleceği için yeni nesil projelerin önemine vurgu yaparak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda farkındalık yaratmanın gerekliliğini ele aldı.

Panelin moderatörü İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan, katılımcılara eğitimde hayal ettikleri ideal geleceği sordu. İlk sözü alan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Faik Uyanık, soruya “Karar tasarılarını ve strateji belgelerini yazarken herhangi bir anahtar kelimeleri unutmadan yazmaya çalışırız. Ben de öyle yapmaya çalıştım. Her çocuğun sürdürülebilir bir dünya için eleştirel düşünebildiği, ‘kral çıplak’ diyebildiği, yenilik üretebildiği, eşit fırsatlara sahip olduğu, kapsayıcı, yaratıcı ve teknoloji ile desteklenmiş bir eğitim sistemi. Hayalimiz ve çalışmalarımızın varması gereken nokta” yanıtı verdi.

"EŞİTSİZLİKLERİ AZALTMAK İÇİN TEKNOLOJİ"

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Itır Erhart, “Herkesin eğitim hakkında tam ve eşit yararlanabildiği, teknolojilerin eşitsizlikleri azaltmak için mobilize edildiği bir gelecek hayal ediyorum” diyerek, eğitimde hayal ettiği ideal geleceği anlattı.

British Council Türkiye Eğitim Direktörü Ayşen Güven de “Ben son 10 yıldır, özellikle ulusal bağlamda politika yapıcılarla da çalıştığım için eğitim politikalarının ofislerden değil sahadan beslenmesini isterdim. Saha demişken, her okulun, her ilin, her bölgenin farklı ekosistemi, dolayısıyla da ihtiyaçları var. Her ne kadar biz tek bir çözümle yaklaşsak da bunun başarıya ulaşmadığını görüyoruz. O yüzden sahadan ilham alan bir eğitim politikası inşa edilmesi gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

"ÇOCUKLAR ARTIK ÇİFT KANATLI OLMAK ZORUNDA"

Girişimci Öğretmen Çelebi Kalkan, “Eğitimde sürdürülebilirlik konuyla alakası olmayanlar için bir moda, onu beceremeyenler için gereksiz, onu yönetebilenler için elzem, onu yorumlayabilenler için pusula, onu aksiyona geçirebilen toplumlar için ise gelecek demektir. Bunu aksiyona geçirebilecek eğitim yaklaşımlarına ihtiyacımız var” diye konuştu.

Programın yaratıcısı Burak Akyüz’ün yaptığı çalışmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kalkan, “Çünkü çocuklar hem küresel vatandaş olmak zorundalar, hem de dil öğrenmek zorundalar. Çift kanatlı olmak gerekiyor yani, tek kanatlı olmanın da bir karşılığı yok. Dolasıyla doğusundan batısına tüm çocuklarımızın çift kanatlı olabildikleri bir eğitim sistemi dileğimdir” dedi.

"SANATLA DÜŞÜNÜLÜP YÖNETİLEBİLEN BİR DÜNYA"

Soruya yanıtı eğitimde ne noktaya gelindiğini hatırlatarak başlayan ve “Bugün ben haftada birkaç gün, birkaç saat yapay zeka çalışırken buluyorum kendimi. Çünkü hep bir şeyleri kaçırıyorum” diyen oyuncu, İhtiyaç Haritası kurucusu ve UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat ise “Eğitimde sürdürülebilirlik bizim için de aslında bir ihtiyaç. Bizi bir yana bırakırsak, fırsat eşitliğinin herkes için olduğu, bu eşitliğin ve kaynakların şeffaf bir şekilde dağıtılabildiği ve sanatla düşünülüp sanatla yönetilebilen bir dünya hayal ediyorum” ifadelerini kullandı.

HİKAYE ÜRETİMİNİN İNCELİKLERİ KONUŞULDU

Panelin ardından, aynı zamanda proje yazarlarından olan Itır Erhart’ın moderatörlüğünde düzenlenen “Hayalden Kitaba: İlk Çocuk Hikâyemi Nasıl Yazdım?” başlıklı ikinci panelde, oyuncular Alper Kul, Ayfer Dinçer Küçük, Begüm Kütük, Derya Beşerler ile Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve milli voleybolcu İlkin Aydın, hikayeleri yazım süreçlerini ve çocuklara yönelik hikayeler üretmenin inceliklerini anlattı.

Panellerin ardından Özge Fışkın sahne aldı.

TÜRKİYE TARİHİNDE GEÇEN BAŞARI

Eğitim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunan MAcenta Yayıncılık 2024 ve 2025 yıllarında uluslararası arenada büyük başarılara imza attı. MAcenta’nın geliştirdiği "THE GLOBALS" çevrim içi İngilizce eğitim platformu, BETT 2024 ve BETT 2025’te finalist olarak seçilerek Türkiye’den bu prestijli etkinlikte yer alan ilk girişimlerden oldu. Ayrıca, dil eğitimi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden British Council ELTons 2024 ödüllerinde kazanan olarak tarihe geçti ve bu ödülü alan ilk Türk eğitim teknolojileri şirketi oldu.

ELTons, İngilizce dil eğitimi alanındaki en yenilikçi projeleri ödüllendirerek, küresel ölçekte fark yaratan çözümleri tanıtmayı amaçlıyor. Yabancı dil eğitiminde küresel çapta etki yaratan tek Türk EdTech şirketi olan MAcenta, 2025 yılında da başarılarını sürdürerek Learning Excellence Awards’ta finalist oldu. Yenilikçi yaklaşımı ve global başarısıyla eğitim dünyasında fark yaratan MAcenta, uluslararası iş birlikleriyle büyümeye ve eğitimde dönüşüm sağlamaya devam ediyor.