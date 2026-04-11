Eğitimde yeni dönem: Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ayrıntıları anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu üyelerine, üzerinde çalıştıkları “depo okul” sistemini anlattı.

Bakan Tekin, mevcut sistemde bir öğrenci bile olsa talep edilmesi durumunda ilkokul açtıklarını belirterek “Bir veli veya köy muhtarı, ‘Biz okul istiyoruz’ derlerse, açıyoruz. Bu dönemde, sadece birer öğrencisi olan 41 okul açtık” bilgisini verdi.

"BİLEREK TAYİN İSTESİN"

Milliyet'te yer alan habere göre Tekin, yeni bir okul türü tanımı yapmak istediklerini belirterek “Bir anlamda ‘depo okul’. Öğrenciyi değil öğretmenimizi taşıyalım. Yaklaşık 80 bin servis aracıyla öğrenci taşıyoruz. Biz diyoruz ki öğretmenimiz X okulunda ama oraya tayin isterken bilsin ki bu okulun hinterlandında sekiz okul var, ‘Ben pazartesi X okuluna gideceğim, salı günü Y okuluna gideceğim’” dedi.

Tekin, Belçika’da taşımalı öğretmen modeli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Biz de öğretmeni taşıyalım istiyoruz. Mesela öğretmenimiz Çankaya’da bir okulda öğretmen. Benimse Yenimahalle’de ihtiyacım var, bunun için görev veriyorum ancak gitmiyor. Mahkemeyle iptal ettiriyor. Şimdi yeni bir kurum tanımını yaparak diyeceğiz ki ‘Diğer okullardan farklı burası, istiyorsanız burayı tercih edin. Bu okulun hinterlandı içerisindeki okullara bu dersleri vermek üzere gideceksin.’”

"NORM FAZLASI AŞILACAK"

Sayıştay’ın kamu zararı açısından okulları denetlediğini belirten Tekin, “Haftalık ders saatlerinin kamu zararı açısından denetlenmesi gündemde. Dolayısıyla, Sayıştay denetimindeki o norm fazlası sıkıntısını aşmış olacağız” diye konuştu.

Tekin, “Ulaşımı biz üstleneceğiz. Özendirici olarak sadece personel politikası anlamında hizmet puanı tanımında farklılık yapabiliriz” açıklamasında bulundu.