Eğitimde yeni düzenleme piyasa merkezli

Haber Merkezi

"Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Değişikliği" ile getirilen düzenlemelerin kamu yararını ve eğitimde eşitlik ilkelerini gözetmekten uzak, piyasa merkezli ve antidemokratik uygulamalar içerdiğini açıklayan Eğitim Sen, kamusal, bilimsel ve laik eğitim talebini yineledi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Şubat 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Değişikliği" ile eğitim sistemine yeni düzenlemeler getirildi. Eğitim Sen bu düzenlemelerle birlikte proje okullarının yönetmelik kapsamından çıkarılmasının, bu okulların keyfî uygulamalara ve liyakatsiz atamalara daha açık hale geleceğini kaydetti. Kamu kaynaklarıyla finans edilen bu okulların denetimden muaf tutulmasının da eğitimde eşitlik ilkesini ciddi şekilde zedeleyeceği açıklandı.

Eğitimde yapılacak düzenlemelerin laik, bilimsel, demokratik ve kamusal eğitim ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Eğitim Sen açıklamasında, "Eğitim sisteminin kamusal, bilimsel ve laik ilkeler doğrultusunda biçimlendirilmesi yönündeki mücadelemizi sürdürecek, piyasalaştırmaya ve antidemokratik uygulamalara karşı durmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.