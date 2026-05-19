Eğitimde 'Yeni Türkiye' dönemi: Okulöncesinde Kuran kursları

Siyasi iktidarın destek ve yönlendirmesi, hemen her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Diyanet İşleri Başkanlığı’na geniş olanaklar sağladı. Eğitimden sağlığa, adaletten kültür ve sanata kadar en temel alanlara yönelik politikaların dini referanslar ile belirlendiği Türkiye’de, okulöncesi eğitimde de Diyanet İşleri Başkanlığı’na büyük yetkiler verildi.

Başkanlığın, “Okul öncesi eğitime alternatif model” olarak sunduğu 4-6 Yaş Kur’an Kurslarının sayısında yıllar itibarıyla çarpıcı artış kaydedildi. Resmi verilere göre, 2017 yılında 2 bin 980 olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 Yaş Kur’an Kurslarının sayısı, 2026 yılı itibarıyla 6 bin 271’e ulaştı. Başkanlığın çocuk Kur’an kursları için her yıl milyonlarca liralık harcamaya imza atıldı.

DİYANET'İN ATAĞI

Küçük yaşta çocuklara dini eğitim verilen 4-6 Yaş Kuran Kurslarının sayısı çok sayıda kentte Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı anaokullarının sayısını geçti. Başkanlığın, “Okulöncesi eğitime alternatif” olarak sunduğu 4-6 yaş grubu Kuran kurslarının sayısı, resmi anaokullarının sayısını ikiye katladı. 2026’da Türkiye’de faaliyet gösteren 4-6 Yaş Kuran Kursu sayısı 6 bin 271’e ulaşırken MEB’e bağlı anaokulu sayısı 3 bin 910’da kaldı.

PEDAGOJİ TARTIŞMASI

Sayıları giderek artan 4-6 Yaş Kur’an Kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, “Okul öncesi eğitime alternatif model” gibi sunulması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Devletin, “Okulöncesi eğitimi laik, bilimsel ve çocuk merkezli anlayışla yaygınlaştırma” görevi olduğunun altını çizen eğitimciler, “Erken yaşta verilecek eğitim ancak uzmanlar tarafından verilmeli” uyarısında bulundu.

MEB'DEN TARTIŞMALI TANIM

Okulöncesi eğitimde zafiyet gösterdiği gerekçesiyle eleştirilen MEB’in ise örgün eğitim istatistiklerine yer verilen raporunda, tartışma yaratacak tanımlamaya imza attığı ortaya çıktı. Bakanlığın raporunun, “Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı” bölümünde, okul öncesi eğitim tanımlandı. Tanımda, son raporda dikkati çeken bir değişikliğe imza atıldığı öğrenildi. MEB, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı açılan 4-6 Yaş Kur’an Kurslarını, okul öncesi eğitim veren kurumlar arasında sıraladı.

DİYANET DETAYI

MEB’in, Şubat 2026’da yayımlanan son raporunda özetle, “Bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki idare amirinin onayı ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde anasınıfı olarak da açılabilir” tanımlanan okulöncesi eğitim kurumları, son raporda şöyle anlatıldı:

“Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi ilköğretim kurumlarında ana sınıfı ve bünyesinde çocuk gelişimi ve eğitim alanı/programı olan ortaöğretim kurumlarında uygulama sınıfı olarak da açılabilir. Anaokulu Bakanlık, ana sınıfı ve uygulama sınıfı ise mülki idare amirinin onayı ile açılır. Bunun yanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri, belediyelere bağlı kreş ve gündüz bakımevleri, Devlet Memurları Kanunu gereği açılan kurumlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı açılan 4-6 yaş kurslar ve İş Kanunu’na göre işletmelerde açılan kreşlerde de okul öncesi eğitimi ve bakımı hizmeti sunulmaktadır.”