Eğitimdeki sorunlar Meclis gündemine geldi

Haber Merkezi

DEM Parti milletvekilleri Ayşegül Doğan, Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan, Şırnak’taki eğitim sorunlarını gündeme getirerek, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soru önergesi sundular.

Soru önergesinde, Şırnak ve ilçelerindeki eğitim ve öğretim koşullarının her geçen yıl daha da kötüleştiği, okulların fiziki altyapısının yetersiz olduğu, personel eksikliği ve servis sıkıntılarının çözüm beklediği vurgulandı. Şırnak’taki eğitim sorunlarının uzun yıllardır çözülmediği ve bu durumun Batıdaki şehirlerle arasındaki farkı daha da açtığı ifade edildi.

Özellikle yeni öğretmen atamaları ve eğitimin kalitesinin artırılması gerektiği belirtilirken, Şırnak’taki çocukların eğitim hakkının ciddi bir şekilde ihlal edildiği vurgulandı. Milletvekilleri, eğitimde eşitlik sağlanması için liyakata dayalı atama politikalarının benimsenmesi gerektiği ifade etti.