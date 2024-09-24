Eğitimdeki usulsüzlükler denetime takıldı: Özel okullar MEB’i dolandırmış

Milli Eğitim Bakanlığı staj yapan öğrenciler için işletmelere belli oranlarda katkı payı ödemesi yapıyor. Ancak özel okulların yaptıkları uygulamalarla işletmelere ödenmesi gereken parayı kendilerine aldığı ortaya çıktı. Bu durum, Sayıştay raporunda tespit edildi.

Rapora göre e-Okul sisteminde personel sayıları fazla gösterilerek işletmelere fazladan para ödendi. Raporda konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “Personel sayısı 0 veya 1 olarak görünen çok sayıda işletme olduğu tespit edilmiştir. e-Okul sisteminde personel sayısı 0 görünmesine rağmen 62 öğrenci, personel sayısı 1 görünmesine rağmen 87 öğrenci için katkı ödemesi yapılan işletmeler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sistemde; bir işletmenin okullardan birinin girdiği verilere göre 0, farklı bir okulun girdiği verilere göre 450 personele, yine bir başka işletmenin okullardan birinin girdiği verilere göre 1, farklı bir okulun girdiği verilere göre 1250 personele sahip göründüğü örnekler mevcuttur.”

Rapordaki diğer bulguysa özel okullara ilişkin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre stajını okulda yapan öğrenciler için devlet katkısı ödenmiyor. Ancak raporda özel okulların bazılarının kendilerini sisteme işletme olarak kaydederek devlet katkısı aldı. Raporda “Yapılan incelemelerde bazı özel okulların Devlet katkısı talebinde bulunurken kendi okullarını e-Okul sistemine işletme olarak ekleyip katkı talebinde bulunduğu, talep edilen tutarların Bakanlık tarafından ilgili özel hesaplara gönderildiği ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince ilgili okullara ödemenin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir” denildi.

Bir dikkat çekici bulguysa 12’nci sınıfı bitirmelerine rağmen sorumluluk sınavı kalan ve mezun olamayan öğrenciler staj yapıyormuş gibi gösterildi ve işletmelere para ödendi. Raporda şunlar denildi: “Fiili olarak staj yapmamasına rağmen önceki dönemlerde e-Okul sistemine bir işletmenin staj öğrencisi olarak kaydedildiğinden işletmelere bu öğrenciler için devlet katkısı ödenmeye devam edilmiştir. Okullar tarafından devlet katkısı talep edilirken öğrenciler sistemden çıkarılmadığı sürece bu öğrenciler için işletmelere katkı ödenmeye devam edilmektedir.”

Bunun yanında İl Özel İdareleri’nin eğitim harcaması için ayırması gereken payı ayırmadığı da raporda tespit edildi. Yapılan incelemelerde; il özel idareleri tarafından ayrılan tutarların tamamının ilköğretim giderlerinin karşılanması amacıyla kullanılmadığı, bazı il özel idareleri tarafından olması gerekenden daha düşük tutarda pay ayrıldığı belirlendi.

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YURT ATIL DURUMDA KALMIŞ

Sayıştay üniversitelere ilişkin raporlarını da yayımladı. Yüz binlerce öğrenci barınma sorunu yaşarken Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin yurdu atıl bıraktığı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ise kişiye özel ilanlarla birçok kadroya atama yaptığı belirlendi. Sayıştay iki kurumu da uyardı.

Sayıştay’ın tespitlerine göre 2011 yılına kadar personel lojmanı ve misafirhane olarak kullanılan Koyunlu Tesisleri, bu dönemde öğrenci yurduna çevrildi. 2016 yılına kadar bu şekilde kullanılan tesislerdeki barınma hizmeti üniversite yönetim kurulunun aldığı kararla sonlandırıldı.

Sayıştay’a göre tesisin öğrenci yurdu binalarında her biri 140 m2 büyüklüğünde 24 adet daire, misafirhane binalarında 14 adet daire bulunuyor. Ayrıca tesisteki beyaz eşya ve televizyonların zaman içinde ihtiyaç sahibi birimlere dağıtılmasına rağmen, hala az sayıda eşya tesiste bulunduğu ve bunların yıpranmaya başladığı belirlendi.

Ayrıca tesisin atıl hale geldiği 2016 yılından bu yana, vardiya esasına dayalı olarak çalışan 4 bekçi ve 1 temizlik personeli bulunuyor. Bunların ve elektrik ile su gibi genel giderlerin de kurum bütçesinden karşılandığı tespit edildi.

Üniversite Sayıştay denetçilerine tesislerin atıl olmadığını, yurt dışından gelen öğrenciler ile sempozyum ve konferans gibi etkinliklerde ihtiyaç halinde kullanıldığını belirtti. Ancak Sayıştay raporunda bunlara ilişkin herhangi bir belge sunulamadığı ifade edildi.

Sayıştay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde ise öğretim üyesi kadrolarına, eşitlik ve liyakat ilkelerine aykırı atamalar yapıldığını tespit etti. Raporda verilen ilanlara ilişkin örnekler şöyle sıralandı:

• İonia demir çağı arkaik dönem yerleşim sistemleri, ölü gömme gelenekleri ve anıtsal mimari bezemeleri alanında çalışmaları olmak

• Doçentliğini nicel karar yöntemleri alanında almış olmak ve sağlam ridge regresyon analizi alanında çalışmaları olmak

• Böceklerle ilgili faunistik ve sistematik çalışmalar yapmış olmak, entomopatojen funguslar konusunda ve uçucu yağların böcekler üzerinde toksit etkileri ile ilgili çalışmaları olmak

• Demokrat Parti, mübadele, Ermeni sorunu ve cumhuriyet döneminde eğitim konularında çalışmaları olmak

• Fiziksel aktivite, transteorik model, yaşlı sağlığı, kadın kanserleri ve namus ile ilgili çalışmaları olmak

Raporda bu ilanlarda spesifik ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar istendiği ve bunun sonucunda da alım yapılacak kadroların tamamına yakını için sadece birer kişinin başvuru yapabildiği, aynı kişilerin bu kadrolara alındığı ifade edildi.