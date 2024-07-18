Eğitimden aldı inşaata yatırdı: Eğitimciler hak gasbına karşı mücadelede

FMV Işık Okulları’nda eğitimciler, düşük ücret dayatması ve mobbinge karşı mücadele başlattı. Haksızlıklara son verilmesini isteyen öğretmenler, “Vakfın mottosu artık eğitimden aldığını inşaata yatırmak” diye konuştu.

Ülkede ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken özel okullarda çalışan öğretmenler, düşük ücret dayatmalarıyla, mobbing ve süreli sözleşmelerle güvencesiz bir şekilde çalıştırılıyor. Sayısız vergiden muaf tutulan vakıflardan biri olan Fevziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işık Okulları’nda ise öğretmenler maruz kaldıkları hak gasbına karşı ses çıkardı. “Vakfın eski günlerine dönmesi için” mücadele ettiklerini söyleyen eğitimciler, net maaş uygulamasından en düşük yüzde 45 oranında zamma, mobbingin son bulmasından vakıf yönetiminin değiştirilmesine dek birçok talep sıraladı.

İLETİŞİME KAPALILAR

Eğitimciler söz konusu okullarda, yoğun çalışma temposu ile kampuslar arası “başarı yarışı” nedeniyle mobbing ve tek tip kıyafet dayatmasıyla karşı karşıya bırakıldıklarını ifade etti.

Bir öğretmen, “2021 yılından itibaren maaşları, patron okullarıyla neredeyse aynı seviyelere indirdi” dedi. Kampuslar arası “başarı yarışı” nedeniyle mobbing gördüklerini ifade eden öğretmen, “Müdürler, öğretmenlere olan yaklaşımında insani bir iletişim olan selam vermekten bile imtina ediyor. Öğretmenlerin bu kadar sorunu varken Vakıf, kafalarını kuma gömerek öğretmenlerle iletişime kapalı” diye konuştu. Öğretmen, sözleşme imzalanırken maaşlarının veya zam oranının kendilerine söylenmediğini de belirtti.

Öğretmen, “Son Vakıf Başkanı Akın Süel’in Florya kampusu açma hevesi okulu ekonomik buhrana soktu. Eğitimde aksamalar oluyor çünkü öğretmen sirkülasyonu çok, bir öğrenci öğretmenini ikinci sene göremiyor” dedi. Öğretmen, “Maalesef özel sektörde özellikle 2014 yılında taban maaş uygulamasının kalkmasıyla ticaret ve para kazanma işini bunu öğretmenlerin emekleri üzerinden yapma olayı çok arttı” dedi. Öğretmen son olarak şunları söyledi: “Vakıf, para kazanma ve kâr etme politikası güdüyor. Okulun mottosu eğitimden aldığını eğitime yatırmak. Ancak bu motto son zamanlarda şöyle değişti, eğitimden aldığını inşaata yatırmak gibi bir anlayış benimsendi.”

Öğretmenlerin taleplerinin bazıları şu şekilde:

• Net maaş uygulamasına geçilmesi,

• Ara zammın en düşük yüzde 45 olması,

• Tek tip kıyafet dayatmasının son bulması.

∗∗∗

ÖĞRETMENLERİN NÖBETİ SONA ERDİ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taban maaşın Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dahil edilmesi talebiyle başlattıkları ve 52 gündür sürdürdükleri eğitimi nöbetini sonlandırdıklarını duyurdu. “Duymayan kulak kalmadı, görmeyen göz kalmadı” denilen açıklamada, “Özel sektör öğretmenlerinin çığlığının toplum gündeminde bir yeri var artık. Nöbetimizin bu anlamda amacına ulaştığını düşünüyor ve 52 gün önce başlattığımız eğitim nöbetini bitiriyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Taban maaş talebimiz sürüyor. Yıllardır özel sektör öğretmenlerinin üstünde olan görünmezlik pelerinini kaldırdığımızı görüyoruz. Bizler elimizi taşın altına koyduk.

Şimdi sıra yetkililerde.”