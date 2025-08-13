Eğitimden kısıldı, özellere akıtılıyor

Deprem bölgesinde yeterli derslik, okul, öğretmen yok. İkili eğitim deprem bölgesinin rutini haline getirildi. Birçok okulda eğitim hala konteynerlerde devam ediyor ve kalabalık. Az sayıda okula ulaşım imkânı yok. İnternet, yeterli ders materyali yok. Okulların ortak alanları laboratuvarlar, kütüphaneler, konferans, spor salonları yok. Öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek uygulamasından tasarruf gerekçesiyle vazgeçilirken, geçen yıl yalnızca deprem bölgesinde yer alan 11 ilde okul öncesi ile sınırlı olacağı açıklanan bir öğün yemek de dağıtılmıyor. Tüm bunlara rağmen iktidar deprem bölgesindeki özel okullara destek sağlanacağını açıkladı.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören ve önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrencilere destek verilecek. Buna göre, ilkokul kademesinde 3, 4. sınıftaki öğrenciler için 33 bin 264 TL, ortaokul kademesinde 7, 8. sınıf ile ortaöğretim kademesinde 11, 12. sınıfta öğrenim gören her bir öğrenci için ise 38 bin 880 TL eğitim öğretim desteği verilecek.

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, “Hatay’da hala temiz içme suyu yok, bir öğün ücretsiz yemek yok, bir şişe ücretsiz temiz içme suyu yok ve çocuklar için ücretsiz ulaşım yok. Aslında her alanda olduğu gibi bu da iktidarın tercihi. Burada da bütçe eğitime değil yine sermayeye aktarılıyor. Depremin üzerinden 30 ay geçti ama hayat normalleşmedi. Bir taraftan elektrik ve su kesintisi ve ulaşım sorunu devam ediyor. İnsanca yaşam koşullarının oluşmadığı kentte hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Eğitimle ilgili sorunlar aynı şekilde devam ediyor. Öğrenciler için talep ettiğimiz ücretsiz yemek ve ücretsiz su talebimiz görmezden gelindi. Var olan okul binalarında ikili eğitim sürüyor. Buralarda güvenlik sorunu var. Bu yüzden çocuklar için ücretsiz ulaşım da talep ettik ama bu da bütçe yetersizliği gerekçe gösterilerek görmezden gelindi” dedi.

Açıklanan bu kararda siyasi bir tercihin söz konusu olduğunu belirten Tıraş, “Öğrenciler için açıklanan teşvik velilere gitmiyor. Bu rakamlar özel okul sahiplerinin cebine gidiyor. İktidar her tercihini sermayeden yana kullanıyor. Emekçi çocuklara bütçe yok ama özel okul sahiplerine para akıtılıyor. Kamu okullarının ihtiyacı karşılanmazken, özel okullara destekte kesenin ağzı açılıyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil, geçen yılda aynı destekleri gördük” diye konuştu.

ÖZEL MESLEK LİSELERİNE AYRI TEŞVİK

Tasarruf gerekçesiyle her talebe kaynak yok diyen iktidar özel meslek liselerine kesenin ağzını açıyor. MEB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, öğrencileri organize sanayi bölgesi (OSB) içinde tutmak için patronlara teşvik veriyor. İki Bakanlığın ortak tebliği ile, organize sanayi bölgeleri içinde ve organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel meslekî ve teknik anadolu liselerinde öğrenim gören ve görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilecek. Buna göre OSB’lerin içinde bulunan özel meslek liselerinde öğrenci başına 48 bin 948 TL ila 77 bin 626 TL arasında, OSB dışındaki liselerde ise öğrenci başına 40 bin 146 TL ila 48 bin 894 TL arasında değişen miktarlarda “devlet desteği” verilecek.

∗∗∗

TEŞVİKLER YAĞDIRILACAK

OSB içinde ve dışındaki özel okullara yapılacak bazı teşvikler: