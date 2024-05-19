Eğitimden tasarruf olmaz

CHP, ataması yapılmayan öğretmenler başta olmak üzere eğitimdeki birçok soruna dikkat çekmek için miting düzenledi. Eğitimde yaratılan gericiliğe ve liyakatsiz atamalara tepkiler gösterilirken mücadele çağrıları yapıldı.

POLİTİKA SERVİSİ

CHP, atanmayan öğretmenler başta olmak üzere öğretmenlerin ve eğitim alanının sorunlarını gündeme getirmek için İstanbul Saraçhane’de Büyük Eğitim Mitingi düzenledi.

CHP Lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra birçok sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün katıldığı mitingde iktidarın eğitim politikalarında yarattığı yıkıma dikkat çekildi.

Seçimdeki sözleri havada kaldı

Kürsüye çıkan ataması yapılmayan okul öncesi öğretmeni Hilal Başkapan seçim süreci ortaya atılan vaatlerin tutulmadığına dikkat çekti. Başkapan, “Genel seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer mülakatın kaldırılacağını dile getirdi. Bizler de bu sözlerle umutlanıp tekrar sınava hazırlandık. Kalkacağı söylenen mülakat ise daha ağır bir şekilde önümüze konmaktadır. Bizler bu mülakatları öğretmenlik eğitimimizde onlarca kez aştık. Şu an objektifliğine asla inanmadığımız bir sisteme geçiliyor. Şimdi soruyoruz sizleri bu sözden vazgeçiren nedir, farklı komisyonların farklı puanlar vermesinin önüne nasıl geçeceksiniz?” diye konuştu.

Başkapan’ın ardından konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise “Bir kere öğretmenin fikrini aldınız mı? Bir kere okullarda aç susuz bıraktığınız çocukların derdini dinlediniz mi? Bir kere atanmayan öğretmenin derdini dert edindiniz mi? Eğitimde yarattığınız tahribatın sorumlusu sizsiniz. Atanmayan öğretmenler varsa iktidarı atmakta bence bu ülkenin yurttaşlarının sorumluluğudur” dedi.

Karanlığa karşı direnişimizi büyüteceğiz

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise şunları söyledi: ‘‘Biz liyakat dedikçe onlar ‘biat ve mülakat’ dediler. Biz eşit işe eşit ücret dedikçe onlar ‘öğretmene apolet’ dediler. Biz laik, demokratik, kamusal ve karma eğitim dedikçe onlar ‘eğitimi dincileştireceğiz’ dediler. Biz güvenceli iş, gelecek dedikçe onlar asgari ücretin bile çok altında köle gibi öğretmen çalıştırmaya devam ettiler. Biz çocuklara 1 öğün yemek, ulaşılabilir su dedikçe onlar bizim cebimiz yeşil dolar demeye devam ettiler. Ama biz ‘öğretmen ders verir, öğretmen biat etmez, öğretmen diz çökmez’ diyen Fakir Baykurtların yolundan ve izinden giden eğitim bilimcileriyiz. Bu ülkenin aydınlanması için hiçbir koşulda hiç kimseye biat etmeyen ve diz çökmeyen bir eğitim ordusunun temsilcileriyiz. Bu son müfredata ve bu karanlık gidişe karşı biz toplumsal aydınlanma diyoruz, onlar ‘hayır toplumu bir bütün olarak karanlığa sürükleyeceğiz’ diyorlar. O müfredatı hayata geçirmemek için direnişimize devam edeceğiz.’’

EŞİK Platformu adına konuşan Meral Güler de hazırlanan yeni müfredat programında kadının adının olmadığını, kadın erkek eşitliğinin bulunmadığını söyledi. Güler, “Eşitlik sağlanana kadar mücadelemiz devam edecek’’ ifadelerine yer verdi.

Bundan sonra sokaklar da meydanlar da bizim

Son olarak kürsüye çıkan CHP Lideri Özgür Özel ‘‘Bu meydanda hor görülenler, haykırsa da sesini duyuramayanlar var. Biz onların sesine ses, mücadelelerine ortak olmaya geldik.’’ dedi.

Özel’in konuşması sırasında meydanda sık sık Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için istifa çağrıları yükseldi. Ataması yapılmayan öğretmenler, mülakat sorunu ve yeni eğitim müfredatı başta olmak üzere eğitim politikalarındaki sorunları anlatan Özel, ‘‘Verilen sözleri tutmadılar. Bundan sonra sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir’’ sözleriyle mücadele mesajı verdi. Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

‘‘Verilen sözleri tutmadılar. Bundan sonra sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum; Madem atamayacaktın 1 milyona neden diploma verdin? ‘Üç yıl tasarruf tedbirleri yapacağız, emekli kadar atayacağız’ diyorlar. Yani hiç öğretmen almazsak 65 yıl sürecek öğretmenlerin ataması. İtibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz.

Diğer yaramız mülakattır. Yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS diyorlar. Hani mülakat kaldırılacaktı?

Cumhuriyet’le derdi olan bir Bakan, Cumhuriyet’le derdi olan bir müfredat dayatmaktadır. Seçim sloganı müfredat adı olamaz. Bu kafaya sonuna kadar direneceğiz. Müfredat yapmak anayasa yapmak gibidir. Çağır bakalım sendikaları. Önce sesleri duy ondan sonra meydanlara çıkıp anayasa yapmaya başla.’’

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Hedef ilk seçimde iktidar olmak

CHP Lideri Özgür Özel, Saraçhane’deki “Büyük Eğitim Mitingi” öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Özel, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki dönemde bütün Türkiye, sizin öncülüğünüzde başlayan vizyoner hizmetlerin CHP'nin bütün belediyelerine yayıldığını ve eş güdüm halinde yürütüldüğünü görecekler. 31 Mart seçimlerinden önce şöyle bir sorumluluğunuz vardı; CHP’nin israftan kaçan, hizmete yönelen, herkesi kucaklayan belediyeciliğinin İstanbul'da bir dönem daha tescillenmesi gerekiyordu. Ama bu seferki sorumluluğumuz CHP’nin adil ve kamucu yönetim anlayışının ‘artık buraları böyle yönetenler Türkiye'yi de çok iyi yönetirler’ diyerek yapılacak ilk genel seçimlerde CHP’yi iktidara taşıma sorumluluğumuz var” İmamoğlu da Özel’e ziyareti için teşekkür ederek “Özellikle son yerel seçimden sonra milletimizin bize yüklemiş olduğu sorumlulukları da derinden hissediyor ve buna layık olma konusunda da büyük bir organizasyon çalışmaları yürütüyoruz. Rutin işlerimizi ortaya koyarken bir yandan da daha yenilikçi, daha güçlü ve daha değerli işlere imza atan bir dönemi var etmek adına bu beş yılın yine kendi bir önceki beş yılda yarışan, ama onun çok daha üzerine çıtayı koyabilen bir anlayışı ortaya koyma çabası içerisindeyiz.” dedi.