Eğitimden tasarruf olmaz

Haber Merkezi

Gebze Kent Meydanında, Eğitim Sen Kocaeli 2 No’lu Şube okullarda yaşanan sorunları dile getirdi. Eylemde, “Eğitime bütçe, okullara ödenek” talebi için mücadele çağrısı yapıldı.

Eyleme Sol Parti, Emek Partisi, TMMOB ve Gebze Mücadeleci Emekliler Derneği destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Kocaeli 2 No’lu Şube Kadın Sekreteri Alev Çalımbay, “AKP iktidarının çocuklarımıza reva gördüğü gelecek kabul edilemez” dedi.

Çalımbay, “Bugün okullarda yaşanan hijyen krizini yalnızca temizlik işçileriyle değil, çocuklarımızın geleceğiyle birlikte ele almalıyız. AKP düzeninin kâr için kıstığı her bütçe, çocuklarımızın sağlığını, eğitimin niteliğini ve toplumsal eşitliği tehdit ediyor. Veliler, bu sorun yalnızca sizlerin değil, hepimizin sorunudur. Çocuklarımızın temiz içme suyuna, sağlıklı bir eğitim ortamına ve güvence altına alınmış bir geleceğe sahip olması için sesimizi yükseltmek zorundayız” ifadelerini kullandı.