Eğitime ara verildi: Şanlıurfa'da liseye saldırıda 16 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'ne giren Ö.K isimli saldırgan rastgele ateş açtı. .

16 kişinin yaralandığı saldırıda, Ömer Ket ise intihar etti.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan bir Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından okula silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 16 yaralı olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin incelemesi sürerken, yaralıların durumuna ilişkin net bir bilgiye henüz ulaşılamadı.

İNTİHAR ETTİ

Okul içerisinde bulunan Ket'in bazı öğrencileri rehin alan saldırgan daha sonra intihar etti.

Şanlıurfa Valisi tarafından yapılan açıklamada saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu belirtildi.

Vali Hasan Şıldak, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 2007 doğumlu olduğunu ve daha önce aynı okulda öğrenci olduğunu, açık öğretim kaydının bulunduğunu açıkladı. Şıldak, şahsın polis ekipleri tarafından sıkıştırıldığını ve olayın ardından yaşamına son verdiğini belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

OLAY ANINI ANLATTILAR

Yaralı öğrencilerden Ömer Furkan Sayar, teneffüsün bitmesine yakın bir zamanda saldırının gerçekleştiğini anlattı.

Koridordan sınıfa geçip beklemeye başladıklarını dile getiren Sayar, "Birden sınıfa girdi ve tetiği çekti, 4-5 kere sıkmaya başladı. 2 kişi vurulmuştu, sonra yan sınıfa gitti. Önce kendimizi yere atmıştık, sonra 2 kişi pencereden atladık. Bize hiçbir şey söylemedi, içeri girip direkt sıkmaya başladı." dedi.

Saldırı sırasında okulun çevresinde olduğunu anlatan görgü tanığı Gökhan Başaranoğlu ise 17-18 yaşlarındaki saldırganın okula girmesiyle beraber silah sesleri duymaya başladıklarını belirterek, bir süre herkesin okuldan kaçarak uzaklaşmaya başladığını ve kısa süre sonra da okula polislerin geldiğini kaydetti.

OKULDA EĞİTİME 4 GÜN ARA VERİLDİ

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.

Okulda eğitim öğretimin 20 Nisan Pazartesi günü yeniden başlamasını planladıklarını aktaran Sultanoğlu, "Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kriz Yönetim Ekibi tarafından rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecek" diye konuştu.