‘Eğitime bütçe, okullara ödenek hayati önemde’

Haber Merkezi

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının üzerinden 2 hafta geçerken okullardaki sorunlar çığ gibi büyüyor. Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube, örgütlenme alanındaki Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu’ndaki okullarda yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Okullarda kadrolu temizlik personeli yok, yüzde 80’e yakın okulda ciddi temizlik sorunu yaşanıyor. Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük mahallelerdeki okullarda bu sorun kat kat fazladır. Birçok okul İUP şartlarında çalışacak personel bulamamış sorunu kayıt paralarıyla oluşturdukları bütçelerle çözmeye çalışmışlardır” denildi.

Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerinde çok sayıda ücretli öğretmen çalıştığını aktarılan açıklamada kadrolu öğretmen ihtiyacına vurgu yapıldı. Sınıf mevcutları 40 ve üstü olan pek çok okulun olduğu hatırlatılan açıklamada, “Bahçelievler ilçemizdeki Samet Kırbaş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde 9. sınıfların ortalama sınıf mevcudu 60” denildi. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebinin hatırlatıldığı açıklamada, “Eğitimden tasarruf olmaz eğitime bütçe okullara ödenek istiyoruz” ifadeleri aktarıldı.