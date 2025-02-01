Eğitime destek sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi İlköğretim, lise ve üniversite öğrencileri için kırtasiye, ilköğretim ve lise öğrencileri için beslenme ve kıyafet, üniversite öğrencilerine de iki dönem halinde 5 Bin TL eğitim desteğini devam ediyor. 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı ikinci dönemi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi eğitim destekleri ailelerin ve öğrencilerin yanında olmaya devam edecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 14 milyon 38 bin 741 TL eğitim ve beslenme desteği sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi aile ve öğrencilere destek olmak için üç kalemdeki eğitim desteklerini yüzde 65 arttırdı. Böylece üniversite öğrencileri Büyükşehir’den ilk dönem için 5 bin TL, ikinci dönem için de 5 bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL kırtasiye desteği alıyor. İlköğretim ve lise öğrencileri için yardımlar da yüzde 65 artışla bin TL’ye çıktı. 8 ay boyunca öğrencilere aylık 1000 TL beslenme yardımı yapılarken ayrıca ilköğretim öğrencilerine 600, lise öğrencilerine 1000 TL kırtasiye desteği sağlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sağlanacak olan ikinci dönem destekleri Pazartesi günü hesaplara yatacak.

“GENÇLERİMİZE DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ”

Bir ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının ancak eğitimle olacağını söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bu nedenle eğitime, eğitimde fırsat eşitliğine ve en önemlisi gençlere yatırım yaptıklarını belirtti. Başkan Aras; “Ülkemizde ekonomik koşullar ne yazık ki eğitimden sosyal hayata vatandaşlarımız arasında eşitsizlik yaratıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın özellikle de geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için eğitime büyük destek veriyoruz. Kırtasiye, beslenme, kıyafet desteğimizi yüzde 65 arttırdık. Ulaşımı üniversite öğrencilerimiz için 1 TL yaptık. Her sabah üniversite yerleşkesi önünde öğrencilerimize sıcak çorba ikramımız devam ediyor. Geleceğimiz gençlerimiz ve onları okutmak için fedakârca çalışan ailelerimizin hep yanındayız. Mutlu bir Muğla ve Atatürk’ün izinde çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti için eğitime destek olmaya, gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz.”