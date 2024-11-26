Eğitime kar engeli: Birçok ilde eğitime bir gün ara verildi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu.

Valilikler ve kaymakamlıklarca, 34 kentte yoğun kar yağışı nedeniyle kar tatili ilan edildi.

İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler:

ÇANKIRI

Çankırı'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde özel-resmi tüm kademe ve türdeki okullarda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kuran kursları dahil) 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TOKAT

Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı günü okullar tatil edilirken, engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilerin güncellenmesi ve yeniden değerlendirilmesi sonucunda; 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitimin yanı sıra Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinlisayılacaktır”denildi.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar ve buzlanma riski sebebiyle, Azdavay, Daday, Devrekâni, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçesinde, resmi ve özel bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, eğitime bir gün süre ile ara verildiği açıklandı.

Öte yandan, Kastamonu il merkez ile Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Şenpazar ve Tosya'da taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verilmesi, Araç ilçesindeki Boyalı Ertürk Yöndem Yatılı Bölge İlkokulu'nda ise eğitime bir gün süre ile ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

NİĞDE

Niğde Valiliği, gece saatlerinde başlayıp, gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışının tipi, don ve buzlanma ihtimaline karşın eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan duyuruda "İl genelinde resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.

TRABZON

Trabzon’un iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada "Araklı ilçemizde Yeşilyurt İlkokulu ve ortaokulu; Çankaya ilkokulu ve ortaokulu taşıma güzergahlarındaki ve bu bölgelerden gelen ortaöğretim taşımalı eğitime; Maçka ilçemizde Hamsiköy, Başar, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde taşımalı eğitime; Yomra ilçemizin kırsal mahallelerindeki Çamlıyurt ilkokulu, Maden ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu, Özdil ilkokulu ve Özdil İmam-Hatip ortaokullarında 26.11.2024 salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine İlçe Kaymakamlık komisyonlarınca karar verilmiştir" denildi.

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı ilçesinde taşımalı eğitime, Yedisu ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yedisu ile Adaklı ilçelerinde olumsuz hava koşulları devam ediyor. Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Yedisu ilçesinde tüm okullar 26 Kasım Salı günü tatil edildi.

Adaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

ERZURUM

Yoğun kar yağışına teslim olan Erzurum'da Valilik'ten yapılan açıklamayla olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle (26 Kasım Salı) ara verildiği duyuruldu.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım 2024 Salı günü; Merkez Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

SAMSUN

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Kasım Salı günü için Asarcık, Ayvacık, Havza ve Ladik ilçelerindeki tüm okulların eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde 2’şer okul, Canik ilçesinde 10 okul, Çarşamba ve Kavak ilçesinde 4’er okul, Salıpazarı ilçesinde 3 okul ve Terme ilçesinde de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, 19 Mayıs, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Kavak, Tekkeköy, Terme ve Vezirköprü’de bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı bildirildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de 2 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kentte bugün okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar bugün de tatil edildi. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "26 Kasım 2024 Salı günü ilimiz genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KARAMAN

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK

Karabük’ün Eflani ilçesinin tamamında, şehir merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz havanın devam ettiği bildirildi. Kar yağışı nedeniyle Eflani ilçesinin tamamında, merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Eflani ilçesinin tamamında, Karabük ve diğer ilçelerde ise 25 Kasım Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

AKSARAY

Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 26 Kasım Salı günü ara verildiği ifade edildi.

SİNOP

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Sağanak, kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak kentimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir."

MALATYA

Malatya'nın 10 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliği için eğitim ve öğretimle ilgili kararlar alındığı belirtildi.

Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgüt, yaygın, resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yukarına eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

GİRESUN

Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez ile Espiye ve Görele ilçelerinde de köy okullarında bugün için eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

YOZGAT

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkez ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kurslarında, 26 Kasım Salı günü eğitime ara verilmiştir. Hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."

ARTVİN

Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışına ilaveten, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde aşırı buzlanma beklendiği aktarılarak, "Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrencilerin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine lerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 26 Kasım Salı günü, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinde bulunan okulların tamamında eğitim-öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilik açıklamasında Fatsa ilçesinin Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan okullar ile Ünye ilçesinin Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz ve Erenyurt mahallelerindeki okullarda da aynı (salı) gün eğitime bir günlük ara verileceği duyuruldu.

Valilikçe, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında; okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kurslarında eğitim-öğretime ara verilecekken, bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yetkililer, kar yağışı ve buzlanmanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.