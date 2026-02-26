Eğitime kar molası: 27 Şubat'ta hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

Yurtta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle pek çok kentte eğitime ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 27 Şubat 2026 tarihinde okullar tatil ilan edilirken hamile ve engelli kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmasına karar verildiği duyuruldu.

İşte şu ana kadar kar tatili ilan edilen yerler:

AĞRI

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim ve öğretime cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre cuma günü il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı dolayısıyla kentteki tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.

ARDAHAN

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle cuma günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin bir gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, Adaklı ilçesinin ardından Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 27 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Kent merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında da taşımalı eğitime aynı gün eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim ve öğretime; İl merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında ise taşımalı eğitime 27 Şubat Cuma günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

BİTLİS

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü ve sıcaklık düşüşüne bağlı buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 27 Şubat Cuma günü, il genelinde bir gün süreyle tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, malul, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarda gerekli tedbirler birim amirlerince alınacaktır."

DERSİM

Dersim'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Yağış ile oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan açıklamada, "Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARS

Kars’ta kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Vali Ziya Polat, tatil haberini ‘Sevgili çocuklar derslere küçük bir mola’ mesajıyla paylaştı.

Kars’ta etkili kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Kars Valisi Ziya Polat, tatil haberini sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Polat, “Sevgili çocuklar, derslere küçük bir mola. Bereketli kar yağışı nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü okulları tatil ediyoruz. Karın tadını çıkarın, dikkatli olun üşütmeyin. Lütfen kitap okumayı da unutmayın. İyi tatiller” ifadesini kullandı. Valilik açıklamasında ise şöyle denildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, ilimiz genelindeki olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin değerlendirilmesi nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz idari izinli sayılacaktır.”

ORDU

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİVAS

Sivas'ın Koyulhisar ve Akıncılar ilçelerinde tüm kademelerdeki okullarda, Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde ise taşıma kapsamındaki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla ilçe genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat'ta tüm kademelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Akıncılar Kaymakamlığının açıklamasında ise ilçede beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime yarın ara verildiği aktarıldı.

Şarkışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitim, özel eğitim ile köy ve beldelerdeki okullarda yarın eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile köy ve belde okullarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kangal Kaymakamlığı da ilçe genelinde beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riskinden dolayı taşımalı merkezli okullarda ve özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

ŞIRNAK

Şırnak’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçede tüm eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.

Şırnak Valiliği, kent merkezinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçede tüm eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, “Şırnak Merkez ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesinde devam eden kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günlerde; malûl, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu özel kreş, anaokulu ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” denildi.

TRABZON

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Trabzon'un Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı ilçelerinin de yüksek kesimlerindeki bazı okullarda devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak eğitime bir gün ara verildi.

VAN

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime yarın ara verildi.

Engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler de idari izinli sayılacak.