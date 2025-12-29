Eğitime kar molası: 30 Aralık'ta hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

Yurtta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle pek çok kentte eğitime ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 30 Aralık 2025 tarihinde okullar tatil ilan edilirken hamile ve engelli kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmasına karar verildiği duyuruldu.

İşte şu ana kadar kar tatili ilan edilen yerler:

ARTVİN

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar, don ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede akşam saatlerinde başlayan ve yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kar ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda ilçedeki tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi. Öte yandan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamilelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BATMAN

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, salı günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; 30 Aralık 2025 Salı günü Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktırö denildi.

BİTLİS'TE 2 GÜN ARA

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde salı ve çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, aşırı soğuklarla birlikte 30 Aralık Salı günü buzlanma, 31 Aralık Çarşamba günü de yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle vatandaşlar ile öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Aynı gün hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DÜZCE

Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi. Kaynaşlı ve Yığılca kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamaların, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının güvenliği için risk oluşturduğu belirtildi. Paylaşımda, bu kapsamda 2 ilçede tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 30 Aralık 2025 tarihinde ara verildiği, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bildirildi.

ELAZIĞ'DA 2 GÜN ARA

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda, 30 Aralık 2025 Salı günü yoğun buzlanma, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ise yoğun kar yağışı beklendiği ifade edildi. Bu kapsamda Elazığ merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okul ve kurumlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde 30 ve 31 Aralık 2025 tarihlerinde eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

KARABÜK

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 30 Aralık Salı günü, Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve ögretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel gereksinimli personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

MUŞ

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Malazgirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre ilçede önceki gün başlayan yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi. Buzlanma riskinin ve elverişsiz hava koşullarının yarın da devam edeceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "30 Aralık 2025 Salı günü ilçemiz genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarımızda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlçe merkezindeki okullarımızda eğitim öğretim devam edecektir."

Bulanık Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise "30 Aralık 2025 tarihinde ilçe merkezindeki okullarımızda eğitim öğretime devam edilecek olup, taşımalı ve köy okullarımızda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.

SİİRT

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "30 Aralık 2025 Salı günü ilimiz genelindeki resmi ve özel, tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezinde her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarıyla malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktırö ifadeleri kullanıldı.

SİNOP

Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi. Hava muhalefeti dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu doğrultuda, Türkeli ilçesinde ilçe genelinde tüm okullarda, Ayancık ve Erfelek ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Boyabat, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 30 Aralık Salı günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi. Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 30 Aralık Salı günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, ‘taşımalı eğitim’ kapsamında bulunan okullarda eğitime 30 Aralık Salı günü için 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Hacıbektaşoğlu açıklamada, “Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim” ifadelerine yer verdi.