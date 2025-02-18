Eğitime, sağlığa şartlı erişim

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, yediden yetmiş yediye toplumun tüm kesimlerini yoksulluğa mahkûm etti. Türkiye’deki derin yoksulluğu ortaya koyan resmi verilere göre, 2024 yılında 3 milyon 537 bin 185 hanede yaşam ancak sosyal yardımlar ile sürdürülebildi.

AKP’nin politikaları nedeniyle giderek derinleşen ve 3,5 milyon haneyi pençesine alan yoksulluktan en çok çocuklar etkilendi. Türkiye’de yüz binlerce çocuk, sosyal yardım olmadan eğitim ve sağlık hakkına ulaşamaz hale geldi. Çarpıcı tabloyu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları gözler önüne serdi.

1 MİLYON KİŞİ YARDIM ALDI

Maddi imkânları kısıtlı ailelerin çocuklarına yönelik, “Fırsat eşitliğini artırmaya, yaşam kalitelerini yükseltmeye ve potansiyel riskleri azaltmaya” yönelik yapılan yardımlara yönelik verileri yoksulluğun ulaştığı çarpıcı tabloyu ortaya koyan en net veri oldu. 2024 yılında 1 milyon 146 bin 522 kişi, “Şartlı Eğitim Yardımı” kapsamına alındı.

Yardım kapsamında ilköğretim kademesindeki erkek öğrenciler için aylık 90 TL, kız öğrenciler için aylık 100 TL, ortaöğretim kademesindeki erkek öğrenciler için aylık 130 TL, kız öğrenciler için ise aylık 150 TL ödendi. Benzer bir tablo, sağlık alanında da yaşandı. Eğitimin yanı sıra Türkiye’deki milyonlarca çocuk sağlık hakkına da ancak şartlı ulaşabildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan şartlı sağlık yardımı alan kişi sayısı Kasım 2024’te kayıtlara, 590 bin 472 olarak geçti.

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YARDIM ALANLARIN SAYISI (KİŞİ)

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ŞARTLI YARDIM NEDİR?

Şartlı Eğitim Yardımı, ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan muhtaçlığı onaylanmış hanelere yapılıyor. Bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğrenimini bitirene kadar, öncelikli annesi olmak üzere, babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere veriliyor.

Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakit para yardımı ve sağlanıyor.