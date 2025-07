Eğitime zam darbesi

Ülkede artan hayat pahalılığı eğitimi de vuruyor. Özel okul ücretlerine ve merkezi sınavlara gelen zamların bir benzeri milyonlarca öğrencinin tercih ettiği açık öğretim programlarına da yansıdı.

2022-2023 eğitim yılında 365-395 TL aralığında olan açık öğretim ücretleri 2023-2024 döneminde bin 180-2 bin 80 TL’ye çıkarıldı. 2024-2025 döneminde ise yüzde 70 ila 90 arasında değişen bir zamla bin 995-2 bin 430 TL’ye ulaştı. Bazı programlarda bu ücret 3 bin 400 TL’yi buluyor. Bu artış, iki yılda yüzde 600’e varan bir oranla artışı gösteriyor.

KIZ ÖĞRENCİLERİ ETKİLEDİ

Kayıt ücretlerindeki artışlar, Türkiye’de açıköğretim sistemine kayıtlı milyonlarca öğrenciyi etkiliyor diyen Ömer Fethi Gürer, 2024-2025 eğitim yılına ilişkin öğrenci sayılar üzerinden durumu değerlendirdi. Genel toplamda açıköğretimde öğrenim gören öğrenci sayısırır 2 milyon 688 bin 581’e ulaştığını belirten Gürer, dar gelirli ailelerin çocukları için açıköğretim sisteminin bir fırsat olduğunu, kayıt ücretlerinin ise bütçelere ek külfet getirdiğini söyledi.

Gürer, açıköğretimde kız öğrencilerin oranının yüksek olduğuna da dikkat çekti.

Verilere göre, açıköğretimde kayıtlı toplam öğrencilerin 1 milyon 523 bin 652’si kızlardan oluşuyor. Gürer, “Kız öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmek için büyük bir özveri ile mücadele veriyor. Bütçeleri etkiyecek her artış onlar için ek yük oluyor” dedi.

EĞİTİM TEMEL BİR HAKTIR

Kayıt ücretlerindeki artışların, öğrenciler ve aileler üzerindeki etkisine işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ekonomik kriz ile daralan gelirler ile artan giderlerim dengesizliği her kesim için sorun oluşturuyor Öğrencilerde her ödeme artışından doğrudan etkileniyor. Sınav ücretlerinde artışta ciddi rakamlara erdi. Bu sürecin sürdürülebilirliği sorun yaratacak görülüyor. Başta sınav ücretleri olmak üzere öğrenci gideri artıran her alanda daha hassasiyet gösterici bir yaklaşım iktidarı sergilemelidir. Sınav ücreti nedeni ile mağduriyet yaratılmamalıdır. Eğitim anayasal bir haktır. Eğitimin önünü kesmek değil açmak için düzenlemeler sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

2,6 MİLYON ÖĞRENCİ

• Anadolu Üniversitesi: 1.539.964 öğrenci

• Atatürk Üniversitesi: 577.869 öğrenci

• İstanbul Üniversitesi: 548.598 öğrenci

• Ankara Üniversitesi: 22.150 öğrenci

***

YÜKSEK BAŞVURU ÜCRETLERİ

Yüksek başvuru ücretleri nedeniyle yüzlerce öğrencinin başvuru yapamadığı merkezi sınavlar da cep yakıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2024 yılında sınav başvuru ücretlerinden 4,4 milyar TL gelir elde ettiği belirlendi. YKS’ye başvuran milyonlarca öğrenci, yüksek başvuru ücretleriyle karşı karşıya kaldı. 2025 yılında gerçekleştirilen YKS’de her oturum için adaylardan talep edilen ücret, 450 TL oldu. İki oturuma katılan adaylardan toplanan ücret 900 TL, üç oturuma katılan adaylardan toplanan ücret ise bin 450 TL ‘ye ulaştı. ÖSYM, 10 bin öğretmen ataması için yapılacak sınavda öğretmen adaylarından da bin 140 TL sınav parası aldı.