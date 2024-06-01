Eğitimi bile isteye bitirdiler: Sorunlar çok ‘özel’

Öğretmenlerin Eğitim Nöbeti sürerken özel okul dernekleri tarafından yapılan açıklamada eğitimcilerin düşük ücretle çalıştırıldığı itiraf edildi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan Edebali, “Sorunları biz var etmedik” dedi.

Deniz GÜNGÖR

Özel sektörde çalışan öğretmenleri, taban maaşlarına düzenleme ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle karşı karşıya bırakıldıkları gözaltı ile baskılara mücadelelerine devam ediyor. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na üye öğretmenlerin, Ankara’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde başlattıkları oturma eylemi 6. gününü geride bıraktı. Ülkenin dört bir yanında Eğitim Nöbeti tutan eğitimcilerin talepleri ise taban maaşın Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) kapsamında güvence altına alınması.

Öğretmenlerin mücadelesi sürerken özel okul dernekleri tarafından yapılan ortak açıklama, eğitimcilerin asgari ücret dayatması altında çalıştırıldığının itirafı oldu. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÜZOP), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKUBİR) tarafından yapılan açıklamada, öğretmenlere düşük ücret verildiği itiraf edildi.

Açıklamaya tepki gösteren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali ise Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, “Kelimelerinizin, cümlelerinizin hayatın içerisinde bir yeri yok” dedi.

KAMU SEVİYESİNDE DEĞİL

Özel okul dernekleri tarafından yapılan ortak açıklamada, özel okullardaki öğretmen maaşlarının 5-6 yıl öncesine kadar gündem olmadığı belirtilerek, "Bu yıllarda özel okul öğretmenleri, resmi okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarından daha fazla ücret almakta, hatta kimi kurumlarımızda bu maaşlar iki, üç katına kadar çıkmaktaydı. Ancak, pandeminin ardından tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon okullarımızın gelir gider dengelerini bozmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Son iki öğretim döneminde devletin özel okul ücretlerine yaptığı ücret sınırlandırmalarının özel okulların gelir gider dengelerini “vahim duruma getirdiği” vurgulanan açıklamada, "Dolayısıyla gelirlerinin neredeyse yüzde 70'i öğretmen ve çalışan maaşlarına ayrılan özel okullar, öğretmen maaşlarını, devlet öğretmenleri seviyesinde tutmakta zorlanmıştır" denildi. Açıklamada özel okulların brüt maaş ve çoğunlukla kamudaki öğretmenlerin üzerinde maaş verdiği iddia edildi.

SORUNLARI BİZ VAR ETMEDİK

Özel okul dernekleri tarafından yapılan ortak açıklamaya tepki gösteren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, “Öğretmenlerin ekonomik olarak daha iyi koşullar altında çalışmalarını istiyorlarsa patronların dernekleri ve Bakanlık ile bir masada oturup konuşmak istiyoruz. Kavga istemiyoruz, mücadele ediyoruz. Mücadele edilecek koşullarımız var. Önerilerde bulunduk dikkate alınmadık, işsiz bırakıldık. Yaz maaşları, sigorta primleri ödenmeyen, resmi idari izin haklarını kullanamayan öğretmenleri sendika var etmedi” dedi. “Sendika ne varsa onun üzerine gitti” diye konuşan Edebali şunları aktardı: “Kelimelerinizin, cümlelerinizin hayatın içerisinde bir yeri yok. Masada buluşmaya varız, eğer masada buluşmak istemiyorsanız yalanlarınıza devam ediyorsunuz demektir. Eğer samimi iseniz Bakanlıkta sendika ile birlikte oturur taban ücret ÖMK’ye dahil olur. Madem kamudaki öğretmenden fazla maaş veriyorsunuz o zaman taban ücret ÖMK’ye yazılır. Eğer yazılmazsa bu metin yalancı, günü kurtarmak için yazılmış bir metindir.”

BİNLERCE ÖĞRETMEN ÖZELDE

Ülkede toplamda 98 eğitim fakültesi bulunuyor. Bu fakültelerden her yıl 40 bini aşkın öğretmen adayı mezun olurken iktidarın eğitim politikaları nedeniyle eğitimciler yapılmayan atamalar, sigortasız çalıştırılma, asgari ücret dayatması gibi birçok sorunla karşı karşıya bırakılıyor. Öğretmenlere sayısız kez atama sözü veren Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sözünü tutmaması sonucunda özel sektörde çalışmak zorunda bırakılan öğretmenler ise hakları için mücadele etmeye devam ediyor.

MEB’in Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2022/2023 raporuna göre özel okullarda çalışan toplamda 179 bin 895 öğretmen bulunuyor ancak tahmin edilen sayı bunun çok daha üzerinde. Eğitimciler ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 49,2 oranındaki zamla birlikte ortalama 20 bin 600 TL maaş alırken taban maaşın ÖMK kapsamında güvence altına alınmasını talep ediyor.

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ÖZELE EN YÜKSEK PAY TÜRKİYE’DE

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) ‘Bir Bakışta Eğitim 2023’ raporu Türkiye’nin eğitim alanında yatırım ve araştırma konularında sınıfta kaldığını ortaya koydu. Rapora göre OECD üye ülkelerde özel sektörün payı ortalama yüzde 9’a denk gelirken Türkiye’de bu oran yüzde 24 oldu. Ortaöğretimde özel sektör harcamalarına dikkat çekilen raporda liselerde özel sektör harcamaları yüzde 45, meslek liselerinde ise yüzde 8 olarak kaydedildi.

ÖZEL OKUL SAYISI

OKUL ÖNCESİ: 6 bin 528

İLKOKUL: 2 bin 65

ORTAOKUL: 2 bin 266

ORTAÖĞRETİM: 3 bin 422

TOPLAM: 14 bin 281

ÖZEL OKUL ÖĞRETMEN SAYISI

OKUL ÖNCESİ: 28 bin 18

İLKOKUL: 38 bin 494

ORTAOKUL: 42 bin 673

ORTAÖĞRETİM: 70 bin 710

TOPLAM: 179 bin 985