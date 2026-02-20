Eğitimi bitirdi, gericiliği dayattı

AKP iktidarının ülkeyi içine sürüklediği gericilik girdabı en çok eğitim alanını vurdu. Ders içeriklerinin değiştirilmesinden okulöncesi kurumlara mescit açılmasına, karma eğitimin hedef tahtasına konulmasından okullara imam atanmasına dek pek çok uygulama hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin zamanında bu uygulamalar hız kazandı.

Okulların tuvaletlerine sabun dahi koyamayan Tekin, son olarak okullarda Ramazan ayına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi için bir genelge yayınladı. 81 ile gönderilen 'ramazan ayı etkinlikleri' konulu yazı kapsamında okullarda öğrencilere “Ramazan Çetelesi” dağıtıldığı görüldü. Okul girişleri ramazan ayına uygun şekilde süslendi. Öğrenciler, ilahiler eşliğinde camilere götürüldü. Anaokulu öğrencilerine bile oruç çetelesi dağıtıldı.

BİLDİRİYİ HEDEF ALDI

Tekin, aralarında sanatçı, akademisyen ve gazetecilerin bulunduğu 168 ismin yayımladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" metnini de hedef aldı. Bildiriye imza atan 168 isim hakkında yargı süreci başlatılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hedef göstermesine rağmen bildiriye destek ise çığ gibi büyüyor. Son aylarda attığı her adımda tartışmaların odağına oturan Bakan Tekin’in portresine bakalım…

Tekin, müsteşar olduğu yıllardan bu yana eğitimde atılan gerici adımların mimarı oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından oluşturulan kabinede Milli Eğitim Bakanı olan Tekin, öğrencileri tarikat ve cemaatlerin eline bırakırken bir yandan da biat eden öğretmen yetiştirme hedefinde ısrarcı. 4+4+4’ün ardından Ensar Vakfı, TÜRGEV gibi birçok gerici vakıf ve dernek protokollerle okullara girdi.

• MESEM PROJESİ

Çocuk işçiliğin meşrulaştırıldığı MESEM projeleri ile lise öğrencileri ucuz işgücü haline getirildi. Bu projeye kayıtlı yaklaşık 16 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

• ÇEDES PROJESİ

ÇEDES projesi ile din hizmetleri uzmanı, Kuran Kursu öğreticisi, din görevlileri gibi kişilerin ‘manevi danışman’ adı altında öğrencilere, değerler eğitimi vermesinin önü açıldı.

• PROJE OKULLAR

Tekin Proje okullara yaptığı atamalarla yüzlerce öğretmeni sürgün etmek oldu. Kendisi gibi düşünen öğretmen yetiştirmek için her türlü adımı atan Bakanlık, dönüştüremediği, laik ve bilimsel eğitim vermekten vazgeçmeyen öğretmenleri hedef aldı.

• MAARİF MODELİ

‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ile Bakan Tekin, zorunlu eğitimin her kademesinde ders programlarını dinselleştirdi.

• 1,5 MİLYON OKULDA YOK

Veli-Der MEB'in 2024-2025 verileri ile en az 1,5 milyon çocuğun okulda olmadığını açıkladı. Özellikle kız çocuklarında okul terkinin arttığına işaret edildi.

• KIZI ÖZELDE OKUYOR

Tekin, kızını devlet okulunda değil Başkent’in en büyük özel okullarından birinde okutuyor. Kolejdeki ortaokul sınıflarında yaklaşık 25 öğrenci eğitim görüyor.

SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, "Laikliği savunuyoruz" başlıklı metne ilişkin Cumhuriyet TV’de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de laikliğe yönelik saldırıların AKP iktidarı boyunca adım adım geliştirildiğini belirten İşleyen, şöyle devam etti: "Biz buna karşı uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Değişik örgütlerimize ‘yaşasın şeriat’ pankartları asıldı. Bunlar çok önemli değil ama eğitim başta olmak üzere Türkiye’deki tarikat ve cemaatler tüm alanları kuşattı. Suriye’deki HTŞ iktidarının yarattığı dalgadan da güç aldılar. Laikliği savunan 6 arkadaşımız ev hapsine gönderildi. Laikliğin savunmanın suç sayılması Anayasa’nın fiilen askıya alınmasıdır."

Öte yandan SOL Parti’den de bir açıklama geldi. Açıklamada, “Anayasanın bir maddesi olan laikliği savunmanın bir suç konusu haline getirilmeye çalışılmasına, hedef gösterilmesine karşı laikliği, özgürlüğü ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Kimse halkın inancının arkasına saklanıp; bozuk düzeninize yapılan eleştirileri başka yerlere çekmeye çalışmasın” denildi.