Eğitimi 'donduran' proje: 177 okulda hafızlık programı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2014 yılında, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü” imzalandı. Protokol ilk defa 2016-2017 eğitim öğretim döneminde hayata geçirildi. Poje için ilk olarak 17 imam hatip ortaokulu pilot okul olarak belirlendi.

Nazif Yılmaz’ın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü döneminde başlatılan projenin amacı, “Milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlerin içselleştirilmesinde Kuran ayetlerinin anlamından ve hafızlık eğitiminin kazanımlarından yararlanılması” şeklinde açıklandı. Öğrencilerin altıncı sınıfta bir yıl boyunca örgün eğitime ara vererek Kuran eğitimi alacağı bildirildi.

EN KESKİN HAMLE

İktidarın eğitimi dinselleştirme çabasının en keskin hamlelerinden biri olarak nitelendirilen Hafızlık Projesi kapsamındaki okul sayısında çarpıcı artış yaşandığı belirlendi. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında hazırladığı okul listesine göre, 2017 yılında 17 olan projeye dâhil edilen okul sayısı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 177’ye ulaştı. Öğrencilerin hafızlık eğitimi için bir yıl kayıtlarını dondurarak Kuran eğitimi aldığı proje kapsamına alınan okullardan bazılarına, “Pekiştirme” görevi verildiği belirtildi.

İSTANBUL LİSTE BAŞI

Proje kapsamına alınan okul sayısının kentlere göre dağılımı da müdürlüğün verilerine yansıdı. Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında Ankara’da 10, İstanbul’da 24, İzmir’de iki ve Antalya’da da iki okul bulunduğu öğrenildi. Projeye, Bursa’dan dahil edilen okul sayısı ise MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün listelerine, dört olarak yazıldı.