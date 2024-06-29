Eğitimi rekabetçi bir hale getirmeye çalışıyorlar

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı maddelerini iptal etmesinin ardından, “Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı” adı altında TBMM’ye sunulan tasarıya dair Eğitim Sen yazılı açıklama yayımladı.

Tasarının kapalı kapılar ardında, kanunun asıl muhatabı olan öğretmenlerin ve sendikaların iradesi dışında, öğretmenlerin haklarını ve taleplerini dikkate almadan düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Siyasi iktidar, eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısını daha da pekiştirecek adımlar atmaktadır. Eğitim Sen, yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Düşünülen iyileştirmeler, tüm eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile birlikte ele alınmalıdır.”