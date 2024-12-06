Eğitimin yükü yine veliye kaldı

HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre geçen yıl eğitim harcamalarının toplamı 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL, eğitim harcamalarındaki yıllık artış yüzde 92,5 oldu.

Ancak harcamaların yüzde 65,3’ünü personel giderlerinden kaynaklandı ve harcamalardaki artışların asıl kaynağını da bu kalem artış oluşturdu.

Devletin personel dışı yaptığı cari eğitim harcamaları toplam eğitim harcamalarının ancak yüzde 14,4’ü oldu. Bu kalemden yapılan harcamalar eğitim kurumlarının temizlik, ısınma vs gibi günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yapılıyor. Devlete ait eğitim kurumlarının bina yapımı, onarım gibi ihtiyaçlarına karşılık harcamalarının yapıldığı sermaye harcamaları ise toplam eğitim harcamalarının yüzde 10,6’sı oldu.

Devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 34,4'ünü yükseköğretim, yüzde 21,4'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların ise yüzde 41,4'ü yükseköğretime, yüzde 32,2'si ortaöğretime yapıldı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 110,5 ile ortaöğretim oldu. Mesleki ve teknik ortaöğretimlerde öğrenci başına düşen harcamadaki artış ise yüzde 106,5 oldu.