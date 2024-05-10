Eğlence mekanı çalışanını tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı

Ankara'da, dün gece geldiği eğlence mekanında çalışan bir kişiyi tabancayla yaralayan ve olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan Doğukan Akbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da, eğlence mekanında çalışan bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar Mahallesi meydana geldi.

İddiaya göre, tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan'ın el konulan işletmesi olduğu belirtilen eğlence mekanı önüne gelen Doğukan Akbaba, girişte görevli çalışan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Akbaba yanında bulundurduğu tabancayla kapıdaki görevli personele ateş açtı. İş yeri çalışanı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Akbaba olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı çalışan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Doğukan Akbaba ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akbaba, ‘kasten yaralama’ suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, dün silahlı saldırıyı gerçekleştiren Doğukan Akbaba’nın Ayhan Bora Kaplan ile arkadaş oldukları, aileleri arasında dost olduğu öğrenildi.