Eğlence mekanında çıkan kavgada 2 kişi silahla vuruldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü eğlence mekanında çıkan ve caddeye taşan kavgada yaşanan arbede sırasında O.C. ve H.S. tabanca ile vuruldu.

Olay, dün akşma saatleri sıralarında Tepecik Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkisinde meydana geldi.

Alkollü eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Mekandan çıkarılan taraflar, dışarıda da kavgayı sürdürdü.

Cadde üzerinde yaşanan arbede sırasında tabancayla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği O.C. ve H.S. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından O.C., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, H.S. ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekipler, olaya karışıp kaçanların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.