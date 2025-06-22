Eğlenceli ve öğretici bir yolculuk daveti

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, gelenekselleşen Yaz Okulu etkinliğini bu yıl dördüncü kez düzenliyor.

30 Haziran-22 Ağustos arasında Esenler Yerleşkesi’nde gerçekleşecek etkinlikte, 7-12 yaş arası çocuklar ve aileleri için dopdolu bir yaz programı sunuluyor.

Eğitim ve eğlence bu yaz da Esenler’de buluşuyor.

Eğitimler sabah 7-9 yaş grubu ve öğleden sonra 10-12 yaş grubu olmak üzere, iki haftalık dönemler şeklinde gerçekleştirilecek. Toplam 4 dönem ile 400 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Yaz Okulu kapsamında; bilim deney atölyesi, robotik kodlama, aikido, atletizm, karikatür ve çizgi roman, origami, M-Çiftçi, Metro İstanbul Çocuk Korosu, Metro Öğreniyorum, geri dönüşüm atölyesi, yangın bilinçlendirme eğitimi, badminton, voleybol, basketbol, Bilim Otobüsü, çocuk hakları ve akran ilişkileri eğitimleri verilecek.

Ebeveynler için de; toprak saksı atölyesi, ebru atölyesi, yüz yogası, yangın bilinçlendirme eğitimlerinin yanı sıra aile içi iletişime katkı sağlamayı amaçlayan seminerler düzenlenecek.

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KİMLER KATILABİLİR?

Metro İstanbul Yaz Okulu’na aileler; 1 Temmuz 2012-30 Haziran 2018 arasında doğmuş, ilkokul 1. sınıfı tamamlamış çocukları için https://metro.istanbul/SummerSchool adresi üzerinden çevrimiçi ön kayıt yaptırabilirler. Daha önce programa katılmamış çocuklara öncelik verilecek etkinliğin ön kayıtları incelenerek 23-27 Haziran tarihlerinde aileler kesin kayıt için Esenler Yerleşkesi’ne davet edilecek.