EGM'den tepki çeken 'Büyük taarruz' paylaşımı: Fotoğraftan Atatürk kaldırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu sabah paylaştığı 'Büyük taarruz' mesajında Atatürk'ün yer aldığı fotoğraftan Atatürk'ü kaldırdı. EGM'nin bu paylaşımı tepki çekti.

  • 26.08.2025 15:57
  • Giriş: 26.08.2025 15:57
  • Güncelleme: 26.08.2025 16:17
Kaynak: Haber Merkezi
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) bu sabah yaptığı 'Büyük taarruz' mesajı, paylaşılan görselden Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kaldırılması nedeniyle tepki topladı.

EGM, 'Büyük taarruzun' 103. yıl dönümü vesilesiyle X hesabından, orijinalinde Atatürk'ün yer aldığı ve Afyon Kocatepe'de çekilen fotoğrafı, Atatürk'ün görseli kaldırılmış şekilde paylaştı.

EGM'den yapılan paylaşım metninde de taarruzun başkomutanı Musafa Kemal'in ismi yer almadı.

EGM'nin paylaşımına tepki yağdı. Tarihçi Sinan Meydan, fotoğrafın orijinal halini paylaşarak "Türk Polis Teşkilatı adına paylaşım yapanlar, Atatürk'süz Büyük Taarruz kutlaması olmayacagini bilmiyor mu?" diye sordu.

