EGM'den tepki çeken 'Büyük taarruz' paylaşımı: Fotoğraftan Atatürk kaldırıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, bu sabah paylaştığı 'Büyük taarruz' mesajında Atatürk'ün yer aldığı fotoğraftan Atatürk'ü kaldırdı. EGM'nin bu paylaşımı tepki çekti.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) bu sabah yaptığı 'Büyük taarruz' mesajı, paylaşılan görselden Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kaldırılması nedeniyle tepki topladı.
EGM, 'Büyük taarruzun' 103. yıl dönümü vesilesiyle X hesabından, orijinalinde Atatürk'ün yer aldığı ve Afyon Kocatepe'de çekilen fotoğrafı, Atatürk'ün görseli kaldırılmış şekilde paylaştı.
EGM'den yapılan paylaşım metninde de taarruzun başkomutanı Musafa Kemal'in ismi yer almadı.
Büyük Taarruz, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve sarsılmaz iradesinin nişanesidir.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 26, 2025
Büyük Taarruz'un 103. yıldönümünde aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/TFJYM6KXLp
EGM'nin paylaşımına tepki yağdı. Tarihçi Sinan Meydan, fotoğrafın orijinal halini paylaşarak "Türk Polis Teşkilatı adına paylaşım yapanlar, Atatürk'süz Büyük Taarruz kutlaması olmayacagini bilmiyor mu?" diye sordu.