EGM inceleme başlatmıştı: Emrah Gülsunar gözaltına alındı

Akademisyen Emrah Gülsunar ile Sokak Kedisi Youtube kanalının yöneticisi Ebru Uzun Oruç gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) dün (7 Eylül Pazar) akşam saatlerinde 14 hesap hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suç işlemeye tahrik” içerikli paylaşımlar gerekçesiyle işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Gözaltı haberlerini Gülsunar, X hesabından yaptığı "Gözaltına alınıyorum" paylaşımı ile Oruç ise "Şu an evimden gözaltına alındım. Vatan Emniyet'e götürülüyorum" ifadeleriyle duyurdu.

Gözaltına alınıyorum. — Emrah Gülsunar (@emrahgulsunar) September 8, 2025

Şu an evimden gözaltına alındım. Vatan Emniyet'e götürülüyorum. — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) September 8, 2025

Oruç, ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

Bu tweete istinaden ifadem alınıp serbest bırakıldım. https://t.co/rNmcfQxejk — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) September 8, 2025

Gülsunar ile Oruç'un dışında bazı sosyal medya fenomenleri de gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınacağım. Evime gelmişler, vatan emniyet’e gitmem gerekiyor. — Alp Buğdaycı (@alp_bugdayci) September 8, 2025

Gözaltına alınıyorum. — Abdullah Esin (@AbdullahEsin) September 8, 2025

EGM: 10 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

EGM'den bugün (8 Eylül Pazartesi) yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında; Bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16’sı yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir. Bu kapsamda: 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir."