EGM'nin 14 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattığını duyurmasının ardından akademisyen Emrah Gülsunar ile Ebru Uzun Oruç gözaltına alındı.

  • 08.09.2025 15:13
  • Giriş: 08.09.2025 15:13
  • Güncelleme: 08.09.2025 15:32
EGM inceleme başlatmıştı: Emrah Gülsunar ve Ebru Uzun Oruç gözaltına alındı

Akademisyen Emrah Gülsunar ile Sokak Kedisi Youtube kanalının yöneticisi Ebru Uzun Oruç gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) dün (7 Eylül Pazar) akşam saatlerinde 14 hesap hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suç işlemeye tahrik” içerikli paylaşımlar gerekçesiyle işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Gözaltı haberlerini Gülsunar, X hesabından yaptığı "Gözaltına alınıyorum" paylaşımı ile Oruç ise "Şu an evimden gözaltına alındım. Vatan Emniyet'e götürülüyorum" ifadeleriyle duyurdu.

Gülsunar ile Oruç'un dışında bazı sosyal medya fenomenleri de gözaltına alındığını duyurdu.

