EGM inceleme başlatmıştı: Emrah Gülsunar ve Ebru Uzun Oruç gözaltına alındı

Akademisyen Emrah Gülsunar ile Sokak Kedisi Youtube kanalının yöneticisi Ebru Uzun Oruç gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) dün (7 Eylül Pazar) akşam saatlerinde 14 hesap hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suç işlemeye tahrik” içerikli paylaşımlar gerekçesiyle işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Gözaltı haberlerini Gülsunar, X hesabından yaptığı "Gözaltına alınıyorum" paylaşımı ile Oruç ise "Şu an evimden gözaltına alındım. Vatan Emniyet'e götürülüyorum" ifadeleriyle duyurdu.

Gözaltına alınıyorum. — Emrah Gülsunar (@emrahgulsunar) September 8, 2025

Şu an evimden gözaltına alındım. Vatan Emniyet'e götürülüyorum. — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) September 8, 2025

Gülsunar ile Oruç'un dışında bazı sosyal medya fenomenleri de gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınacağım. Evime gelmişler, vatan emniyet’e gitmem gerekiyor. — Alp Buğdaycı (@alp_bugdayci) September 8, 2025